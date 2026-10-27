Giganten angekommen: neue Portalkräne für Güterverkehr in Wels

Die ÖBB investieren gemeinsam mit der Europäischen Union rund 68 Millionen Euro in den Ausbau des Terminals Wels.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Am INFRA-Terminal in Wels nimmt die neue Umschlagtechnik sichtbar Gestalt an: Mit der Anlieferung der beiden neuen Portalkrane wurde ein weiterer wichtiger Meilenstein erreicht. In insgesamt 53 Lieferungen kamen die riesigen Bauteile am Standort an. Dazu zählen vier bis zu 39 Meter lange und bis zu 41 Tonnen schwere Hauptträger. Am Boden vormontiert sind die Anlagen inzwischen aufgerichtet und sichtbar. Für die technische Ausstattung werden unter anderem zehn Kilometer Kabel und 56 Kameras verbaut.

Digitalisierung der Abläufe

Nach ihrer Inbetriebnahme bilden die beiden neuen Portalkrane das Herzstück des Terminals. Sie schaffen die Voraussetzungen für eine leistungsfähigere Abwicklung des Güterverkehrs. Neben der neuen Umschlagtechnik setzen die ÖBB auf eine umfassende Digitalisierung der Abläufe, es gibt u.a. automatisierte Ein- und Ausfahrtsprozesse.