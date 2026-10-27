Frauen-Trio
My Ugly Clementine-Konzert im Posthof feiert die platonische Liebe
Die Wiener Band My Ugly Clementine verbindet eine rohe, gitarrengetriebene Direktheit mit einem ausgeprägten Gespür für Melodien. Am Mittwoch, 28. Oktober kann man sich im Linzer Posthof davon überzeugen. Ihre Songs verhandeln Feminismus, Gleichberechtigung und Empowerment, ohne je belehrend zu wirken - ein Zugang, der politisch ist, weil er Erfahrungen ernst nimmt, die eigenen ebenso wie die der anderen.
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Gesetzlose Massenhochzeit
Im Song "Unlawfully Wedded" singt das Trio über platonische Liebe. Daraus resultierte die "gesetzeslose Massenhochzeit" im Musikvideo des Songs. MIra Lu Kovacs fügt an: "Es war so wholesome zu sehen, wie viele Menschen dieses Thema beschäftigt und wie viele ihre Freund:innenschaften auf diese Weise ehren wollten." Beginn ist um 19 Uhr.
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