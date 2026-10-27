Motor nach zwei Überschlägen aus Auto gerissen: 18-Jähriger verletzt

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Motorblock herausgerissen und geriet in Brand.

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Durch den Aufprall nach zwei Überschlägen ist Dienstagfrüh bei Wartberg/Aist (Bezirk Freistadt) aus dem Auto eines 18-Jährigen der Motorblock aus dem Wagen gerissen worden. Der Lenker war laut eigenen Angaben einem Reh ausgewichen, weshalb er von der Fahrbahn abkam. Zuerst krachte er mit dem Pkw gegen einen Baum, dann überschlug sich das Kfz seitlich zweimal. Durch den Aufprall wurde der Motor herausgerissen und geriet in Brand - der Brand konnte schnell gelöscht werden.

Der 18-Jährige wurde von der Feuerwehr aus dem Auto herausgeschnitten und kam ins Spital.