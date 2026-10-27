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Auf Spittelwiese

Krumble-Hype nun auch in Linz angekommen

Süßspeise im Becher
© Eisgreissler
Statt in die Winterpause zu gehen, setzt der Eis-Greissler heuer auf ein neues Konzept.
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London Cookie-Hype jetzt auch in OÖ, Salzburg und Steiermark: Bei Krumble von Eis-Greissler treffen warme Früchte auf knusprige Streusel und cremige Vanillesoße.

Der virale Foodtrend wird in Linz auf der Spittelwiese 2, in Salzburg in der Linzer Gasse 35 und in Graz in der Sporgasse 10 angeboten.

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Selbst zusammenstellen

Bei der Zusammenstellung können die Kunden selbst entscheiden, was in den Becher kommt. Als Basis stehen Apfel, Zwetschkenröster, Marille oder Waldbeere zur Auswahl. Dazu kommen helle oder dunkle Streusel sowie eine cremige Vanillesauce, für die Milch von den hofeigenen Kühen verwendet wird. Wer es noch süßer mag, kann das Dessert mit Crème brûlée, flambiertem Baiser oder bunten Streuseln verfeinern. Auch Haselnusskrokant und ein salziger Nussmix stehen zur Wahl.

Die kleine Portion kostet 6,90 Euro, die große Portion 8,90 Euro.

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