Sensation: Diese Airline serviert das beste Essen im Flugzeug

Die World Culinary Awards 2026 haben gerade die weltbeste Airline für Kulinarik gekürt. Die Überraschung des Jahres: Statt der üblichen Branchenriesen wie Emirates oder Turkish Airlines sicherte sich ein unerwarteter Kandidat den Titel.

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Jeder kennt diesen Moment: Der Servierwagen rollt durch den Kabinengang und man fragt sich, ob das Menü diesmal genießbar ist. Doch Flugzeugessen kann auch ein echtes Sterne-Erlebnis sein. Das bewiesen nun die 7. jährlichen World Culinary Awards 2026, die am 14. Oktober im Princess Grand auf Jamaika verliehen wurden. In der Kategorie "World's Best Culinary Airline 2026" gab es in diesem Jahr eine echte Sensation.

Vietnam Airlines deklassiert die Konkurrenz

Wenn es um Luxus und exzellenten Bordservice geht, denken die meisten sofort an Emirates oder Qatar Airways. Doch dieses Jahr mussten sich diese Titanen der Lüfte – genau wie Singapore Airlines, Air France, Cathay Pacific und Turkish Airlines – warm anziehen. Der begehrte Titel ging zum ersten Mal in der Geschichte des Awards an die asiatische Fluggesellschaft Vietnam Airlines.

Flugzeugessen © Getty Images

Damit markiert die Auszeichnung einen gewaltigen Meilenstein auf dem Weg der Airline, bis zum Jahr 2030 einen Fünf-Sterne-Standard zu etablieren. Dang Anh Tuan, Executive Vice President von Vietnam Airlines, zeigte sich begeistert und betonte, wie sehr dieser Sieg die internationale Strahlkraft der vietnamesischen Küche unterstreiche.

Was macht das Essen bei Vietnam Airlines so besonders?

Da sich unser Geschmackssinn in 10.000 Metern Höhe durch Kabinendruck und trockene Luft verändert, hat Vietnam Airlines seine Gerichte angepasst, um auch über den Wolken ihre authentische Würze voll zu entfalten.

Statt tristem Einheitsbrei serviert die Airline Kultgerichte der vietnamesischen Street-Food- und Restaurant-Szene. Dazu gehören dampfende Phở, würzige Bún Bò Huế (Rindfleischnudelsuppe), Mì Quảng und sogar das Bánh Mì aus Hoi An. Das Angebot wechselt je nach Flugziel. Fliegst du in der Business Class nach Südkorea, lockt die Speisekarte beispielsweise mit feinem Bibimbap, Jajangmyeon oder Ginseng-Hühnersuppe. Geht es nach Europa, warten exzellente französische, deutsche oder britische Klassiker auf dich. Und auch Gäste in der Economy Class werden verwöhnt, zum Beispiel mit herrlich knusprigen Croissants zum Frühstück.

Vietnam Airlines ist extrem stolz auf die heimischen Landwirte des Landes. Allein in den ersten neun Monaten des Jahres 2026 verarbeitete die Airline rund 2.260 Tonnen einheimisches Obst und Gemüse. Für die Passagiere bedeutet das: Saftige Erdbeeren aus Son La, süße Litschis aus Luc Ngan, exotische Drachenfrucht aus Lam Dong und Macadamia-Nüsse aus Dien Bien landen erntefrisch direkt auf dem Klapptisch.

London Heathrow serviert das beste Flughafen-Essen der Welt

. © Getty Images/Maskot

In der Kategorie "World’s Best Airport for Dining 2026" dreht sich alles um kulinarische Highlights vor dem Abflug. Dabei setzte sich ein europäischer Flughafen gegen die internationale Konkurrenz durch: London Heathrow darf sich über die begehrte Auszeichnung freuen. Damit ließ Heathrow namhafte Mitbewerber wie den Dubai International Airport, den Hamad International Airport in Katar, den Flughafen Hongkong und den berühmten Singapore Changi Airport hinter sich.

In den vier Terminals erwartet Reisende eine beeindruckende kulinarische Vielfalt. Im eleganten Le Café Louis Vuitton locken beispielsweise exquisite Süßspeisen, während Gordon Ramsays Plane Food Market mit einem abwechslungsreichen Angebot punktet: von All-Day-Breakfast über Pizza und frisches Sushi bis hin zu klassischen britischen Fish and Chips.