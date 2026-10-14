So schwer fegen Unwetter jetzt über Griechenland

Ganze Dörfer stehen unter Wasser, jetzt droht der nächste Wetter-Schock.

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Absolutes Wetter-Chaos im beliebten Urlaubsland. Heftige Unwetter fegen über Griechenland, doch es kommt noch schlimmer.

Das Urlaubsland kommt nicht mehr zur Ruhe. Nach den gestrigen, extremen Unwettern geht es jetzt weiter. Die Inseln Skiathos und Skopelos kämpfen mit einem kompletten Strom-Aus. Dramatische Szenen auch auf Rhodos, wo die Feuerwehr eine Frau aus dem Auto retten mustte, während die Fluten vorbeibrausten.

Die Regierung versendete bereits Warn-SMS an die Bevölkerung , unter anderem auf Rhodos, Kreta und Samos.

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Alarmstufe auch für Athen

Höchste Alarmbereitschaft gilt auch für die Region Athen, die Sporaden und Kreta wo viele Schulen geschlossen bleiben. Für Mittwoch wird mit heftigen Windböen und Überflutungen gerechnet.

Das österreichische Außenministerium warnt: "Die Sicherheitslage kann sich jederzeit verändern und entwickeln." Es wird dringend empfohlen die Auslandsservice-App zu installieren und die kostenlose Reiseregistrierung zu benutzen.

Das Griechische Ministerium für Klimakrisen und Zivilschutz hat für Krisen- und Katastrophenfälle ein Cell Broadcasting System eingerichtet, mit dem alle (auch ausländische) Mobiltelefone im Katastrophenfall eine Nachricht erhalten, wenn sie sich in einem betroffenen Gebiet aufhalten, informiert das Außenministerium.