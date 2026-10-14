Die günstigsten Skigebiete mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis

Skifahren kann ganz schön ins Geld gehen. Doch für gute Pisten und ein großes Skigebiet musst du nicht automatisch ein Vermögen ausgeben. Ein Ranking von Skiresort.de zeigt, wo du besonders viel Skivergnügen für dein Geld bekommst von günstigen Top-Skigebieten bis zu echten Fünf-Sterne-Destinationen.

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Die Kosten für einen Skiurlaub setzen sich aus mehr als nur dem Skipass zusammen. Trotzdem ist der Preis für die Tageskarte ein wichtiger Faktor bei der Planung. Wer auf der Suche nach einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis ist, sollte deshalb nicht nur auf den Gesamtpreis schauen, sondern auch darauf, wie viele Pisten und welche Qualität ein Skigebiet bietet.



Skiresort.de vergleicht die Skipasspreise in der Hauptsaison mit der Bewertung der Skigebiete. Das Ergebnis: Auch einige große und hoch bewertete Skigebiete schaffen es ins Ranking der preiswertesten Destinationen Europas

Die günstigsten Fünf-Sterne-Skigebiete

1. Latemar – Obereggen/Pampeago/Predazzo, Italien

. © Getty Images/iStockphoto

Auf Platz eins der günstigsten Fünf-Sterne-Skigebiete liegt das Skigebiet Latemar in den Dolomiten. Es verbindet die Skigebiete Obereggen, Pampeago und Predazzo und bietet insgesamt 49 Pistenkilometer. Damit ist es eine interessante Option für alle, die italienisches Bergpanorama mit abwechslungsreichen Abfahrten verbinden möchten. Mit 71 Euro für die Tageskarte liegt es im Ranking vor mehreren deutlich größeren Skigebieten.



Skipass: 71 Euro

Bewertung: 4,5 von 5 Sternen

Pisten: 49 Kilometer



2. Tignes/Val d’Isère, Frankreich

. © Getty Images/iStockphoto

Wer viele Pistenkilometer sucht, wird in Tignes und Val d’Isère fündig. Das französische Skigebiet bietet rund 300 Kilometer Abfahrten und reicht bis auf 3.456 Meter Seehöhe. Für 75 Euro pro Tag steht dir damit ein großes Skigebiet zur Verfügung, das sich besonders für sportliche Skifahrerinnen und Skifahrer eignet, die gerne neue Abfahrten entdecken.



Skipass: 75 Euro

Bewertung: 4,7 von 5 Sternen

Pisten: 300 Kilometer

3. Serfaus-Fiss-Ladis, Österreich

. © Getty Images

Auch Österreich ist im Ranking vertreten: Serfaus-Fiss-Ladis erreicht mit 4,8 von fünf Sternen eine besonders hohe Bewertung. Das Skigebiet in Tirol bietet 186 Pistenkilometer und Abfahrten zwischen 1.200 und 2.828 Metern Seehöhe. Mit 78 Euro für die Tageskarte ist es zwar teurer als die beiden erstplatzierten Gebiete, bietet laut Ranking aber ebenfalls ein starkes Verhältnis zwischen Preis und Leistung.



Skipass: 78 Euro

Bewertung: 4,8 von 5 Sternen

Pisten: 186 Kilometer

Diese Skigebiete sind besonders preiswert

Nicht immer muss es ein Fünf-Sterne-Skigebiet sein. Auch Destinationen mit einer etwas niedrigeren Gesamtbewertung können sich lohnen, wenn du beim Skipass sparen möchtest.

1. Kolašin 1450/1600, Montenegro

. © Getty Images/iStockphoto

Der Spitzenreiter unter den günstigsten Top-Skigebieten liegt in Montenegro. Kolašin 1450/1600 bietet 45 Pistenkilometer und eine Tageskarte um 25 Euro. Damit ist das Gebiet besonders interessant, wenn du einen Skiurlaub abseits der klassischen Alpen-Destinationen planst. Bei der Reiseplanung solltest du allerdings auch die Anreise- und Unterkunftskosten berücksichtigen.



Skipass: 25 Euro

Bewertung: 3,6 von 5 Sternen

Pisten: 45 Kilometer

2. Zieleniec, Polen

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Das polnische Skigebiet Zieleniec liegt auf Platz zwei. Die Tageskarte kostet laut Ranking umgerechnet rund 37 Euro. Mit 21,6 Pistenkilometern ist das Gebiet kleiner als viele bekannte Alpenresorts, kann aber eine preiswertere Alternative für einen Skiurlaub sein. Vor allem für alle, die nicht unbedingt hunderte Pistenkilometer benötigen, lohnt sich ein genauerer Blick.



Skipass: rund 37 Euro

Bewertung: 3,7 von 5 Sternen

Pisten: 21,6 Kilometer

3. Mount Parnassos, Griechenland

The famous snowed mountain of Parnassos with popular ski resort covered up in snow and unique nature, cable cabins, Voiotia, Greece © Getty Images/iStockphoto

Auch Griechenland hat ein Skigebiet zu bieten: Mount Parnassos mit den Bereichen Fterolakka und Kellaria. Die Tageskarte kostet laut Ranking 35 Euro, das Gebiet umfasst 23,4 Pistenkilometer. Eine ungewöhnliche Alternative für alle, die Wintersport gerne mit einer anderen Art von Urlaub verbinden möchten. Vor der Buchung empfiehlt es sich, die Schneelage und die tatsächlichen Öffnungszeiten für den geplanten Zeitraum zu prüfen.



Skipass: 35 Euro

Bewertung: 3,5 von 5 Sternen

Pisten: 23,4 Kilometer