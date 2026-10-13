Reisehoroskop 2027: Dieses Reiseziel passt perfekt zu deinem Sternzeichen

Wohin zieht es dich 2027? Ans türkisblaues Meer, in eine pulsierende Metropole oder doch mitten in die Natur? Die Sterne könnten die Antwort kennen.

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Hast du schon deine nächste Reise für 2027 geplant? Die Sterne liefern dir die passende Inspiration. Gemeinsam mit der renommierten Astrologin Jasmin Rachlitz hat HolidayCheck herausgefunden, welche Reiseziele am besten zu den zwölf Sternzeichen passen. Entdecke, wohin dich die Sterne im nächsten Jahr führen und finde heraus, wo dein ganz persönliches Urlaubsglück wartet.

Widder (21. März – 20. April)

Für den Widder lautet das Motto 2027: Mentales Reset. Die Planeten Saturn und Neptun bremsen den Termindruck und empfehlen stattdessen Natur und Bewegung. Dein Reise-Mantra für dieses Jahr lautet: „Ich muss nicht immer vorwärts – manchmal komme ich weiter, wenn ich einfach innehalte.“. Die perfekten Ziele: Die wilden Atlantikküsten in Portugal, grüne Berglandschaften auf Madeira, die stillen Ecken Sloweniens oder das entspannte mediterrane Lebensgefühl in Südfrankreich.

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Stier (21. April – 20. Mai)

Stiere sehnen sich 2027 nach absolutem Genuss, viel Erholung und einer Verbindung zur Natur. Stress und Hektik haben im Koffer nichts verloren. Stattdessen zieht es das Erdzeichen an Orte, die die Sinne verwöhnen. Die perfekten Ziele: Malerische Küstenabschnitte, allen voran Cascais und die traumhafte Küste von Lissabon. Hier lassen sich kulinarische Highlights und Meeresrauschen ideal verbinden.

Zwillinge (21. Mai – 21. Juni)

Das kontaktfreudige Luftzeichen braucht auch 2027 Action. Es geht um Abenteuer, spannende Begegnungen und die perfekte Balance aus Entspannung und Entdeckung. Die perfekten Ziele: Exotische Sandstrände gepaart mit Kultur, wie man sie etwa auf der facettenreichen griechischen Insel Kos findet.

Krebs (22. Juni – 22. Juli)

Mit Saturn im Rücken wird dem sensiblen Krebs Trubel schnell zu viel. Der Urlaub 2027 muss sich wie eine warme Umarmung anfühlen, das Wasser ist dabei der wichtigste Verbündete. Die perfekten Ziele: Im Frühling das stille Mallorca (abseits des Trubels in Artà oder Cala Figuera), im Sommer die wilde Bretagne oder die französischen Hyères-Inseln und im Herbst absolute Ruhe auf Samos in Griechenland.

Löwe (23. Juli – 23. August)

Jupiter und Saturn meinen es gut mit dem Löwen: Er soll 2027 reisen, um Freude zu empfinden, ganz ohne sich rechtfertigen zu müssen. Genuss und ein wenig Glamour dürfen dabei nicht fehlen.

Die perfekten Ziele: Warme Wintersonne im spanischen Andalusien (Málaga), ein stilvoller Frühling auf Sizilien (Cefalù, Taormina) oder an der mondänen Côte d'Azur (Cannes) und sommerliche Vibes auf Mykonos.

Jungfrau (24. August – 23. September)

Jungfrauen planen gerne alles bis ins kleinste Detail. Doch 2027 hilft Glücksplanet Jupiter dabei, einfach mal loszulassen und die Einfachheit zu genießen. Wer wenig plant, wird am meisten erholt zurückkehren.

Die perfekten Ziele: Grünes Nordportugal (Douro-Tal) im Frühling, die beeindruckenden Fjorde in Norwegen im Sommer, tiefblaue Schweizer Seen im Herbst und ein entspannter Winter-Wellnessaufenthalt im Bayerischen Wald.

Waage (24. September – 23. Oktober)

Uranus weckt bei der Waage 2027 die Lust auf Neues, aber ohne Chaos oder Stress. Spirituelle Reisen, bei denen Körper und Geist in Einklang kommen, stehen ganz oben auf der Bucketlist. Die perfekten Ziele: Ein ausgleichendes Yoga-Retreat im frühlingshaften Kalifornien, der spirituelle Vibe von Bali im Sommer und sanfte Ayurveda-Kuren in Sri Lanka.

Skorpion (24. Oktober – 22. November)

Schöne Fotos allein reichen dem Skorpion 2027 nicht. Er sucht Orte, die ihn im Innersten berühren und fast schon eine schicksalhafte Bedeutung haben. Ab Ende Juli sorgt Jupiter hier für reichlich Rückenwind. Die perfekten Ziele: Kreta zur Blütezeit im Frühling, der spirituelle Camino del Norte im Baskenland (Nordspanien) im Sommer, sowie die Atmosphäre von Marokko im Herbst und Ägypten (Nil) im Winter.

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Schütze (23. November – 21. Dezember)

2027 ist das absolute Reisejahr für den Schützen. Jupiter und Uranus sorgen für maximale Neugier auf fremde Kulturen. Die Devise: Raus aus der Routine, rein in die weite Welt. Die perfekten Ziele: Das "Pura Vida" in Costa Rica im Winter, die magische Kirschblüte in Japan im Frühling, endlose Weiten in Namibia im Sommer und faszinierende Natur in Neuseeland im Herbst.

Steinbock (22. Dezember – 20. Jänner)

Der arbeitsame Steinbock braucht 2027 Auszeiten, die ihn wieder erden und die nötige Balance zum Alltagstrott herstellen. Qualität geht dabei wie immer vor Quantität. Die perfekten Ziele: Historische Entdeckungen in Rom, atemberaubende Bergpanoramen in der Sellagruppe in den Dolomiten und herbstliche Idylle am Silsersee in der Schweiz.

Wassermann (21. Jänner – 19. Februar)

2027 steht im Zeichen des Entdeckens. Fremde Rituale, neue Rhythmen und Einflüsse aus afrikanischer, karibischer und europäischer Kultur begeistern das Luftzeichen jetzt am meisten. Die perfekten Ziele: Das Jazz & Heritage Festival in New Orleans im Frühling und Lebensfreude in der tropischen Natur der Karibik-Inseln Guadeloupe und Martinique im Sommer und Herbst.

Fische (20. Februar – 20. März)

Fische sind 2027 besonders feinfühlig. Mit Jupiter und Uranus im Zusammenspiel verstärkt sich ihre ohnehin starke Intuition. Um abzuschalten, brauchen sie nur eines: Die unendliche Weite des Wassers. Die perfekten Ziele: Die saftig grünen Vulkaninseln der Azoren (São Miguel) im Frühling, der versteckte Bolata Beach in Bulgarien im Sommer sowie tiefenentspannte Herbsttage auf Amorgos (Griechenland) und Sardinien.