Flugabgabe: Bundesregierung darf Flughafen Linz nicht länger im Regen stehen lassen

Österreich erhebt die dritthöchste Luftverkehrsabgabe in ganz Europa, andere Länder verzichte vollständig darauf.

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"Die Säumnis bei der Flugabgabe wird zur Hängepartie auf Kosten des Flughafens Linz und unseres gesamten Wirtschaftsstandorts", kritisiert FPÖ-Klubobmann Thomas Dim die Untätigkeit des Verkehrsministeriums. "Bereits im November 2025 haben wir den breit getragenen Antrag beschlossen, damit die für unseren Standort schädliche Flugabgabe abgeschafft werden kann. Bis heute liegt weder eine Antwort noch eine Lösung vor."

Mehr Wettbewerbsfähigkeit

"Es geht um die Zukunft unseres Regionalflughafens und um faire, konkurrenzfähige Rahmenbedingungen. Wenn Oberösterreich selbst über die Flugabgabe entscheiden könnte, hätte das Land die Möglichkeit, die Abgabe für den Flughafen Linz zu senken oder ganz abzuschaffen. Genau dieser Spielraum kann dazu beitragen, den Standort attraktiver zu machen und neue Flugverbindungen zu ermöglichen", so Dim.