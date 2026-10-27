Matthew-Perry-Doku: Schwester bricht Schweigen

The One About Matthew Perry: Eine neue Netflix-Dokumentation beleuchtet das Leben von Matthew Perry: Seine Schwester und enge Vertraute brechen ihr Schweigen über den schweren Suchtkampf des verstorbenen Schauspielers.

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Die dreiteilige Netflix-Produktion "The One About Matthew Perry" zeichnet das Leben des im Oktober 2023 im Alter von 54 Jahren verstorbenen Schauspielers nach.

"Friends"-Stars nicht dabei

Während seine früheren Co-Stars aus der Erfolgsserie "Friends" – Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc und David Schwimmer – sich gegen eine Mitwirkung entschieden, kommen seine Schwester Mia Perry Bowick sowie langjährige Weggefährten ausführlich zu Wort.

Das Star-Foto des Tages 1 / 7 Familienfoto aus dem Hause Brosnan - gefeiert wird hier Sharon in der Mitte - die 82 Jahre alte Mutter von Keely Brosnan (links). Rechts steht Schwiegersohn Pierce und außen die Enkerl. © Instagram Ex-Schlager-Star Michelle verabschiedet sich von diesem Look © Getty Images Anna Netrebko zeigt sich mit Lockenwicklern bei der Vorbereitung einer Dinner-Party, zu der auch Kollegen wie Daniel Serafin eingeladen waren. Herrlich unkompliziert! © Instagram

Schwester spricht erstmals öffentlich

In bisher unveröffentlichtem Archivmaterial beschreibt der Darsteller seine tiefe Verbundenheit mit der Rolle des Chandler Bing, den er als jemanden definierte, der durch Witze von seinem inneren Elend ablenken wollte. Sein Freund David Pressman bestätigte diesen Eindruck mit den Worten: "Jemand hat ein Drehbuch geschrieben – das bin ich." Die Produktion gewährt tiefe Einblicke in private Stationen:

Enormer finanzieller Aufwand: Rund 7 Millionen Dollar investierte der Star in Behandlungen, um seine Nüchternheit wiederzuerlangen.

Traumata der Kindheit: Aufgewachsen zwischen zwei Familien, flog er schon mit fünf Jahren als unbegleitetes Kind von Montreal nach Los Angeles.

Auslöser der Schmerzmittelsucht: Ein Jet-Ski-Unfall am Lake Mead im Jahr 1997 führte zur ersten Einnahme starker Opiate.

"Friends" © NBCUniversal via Getty Images

Schwere Sucht während Friends

Während der Dreharbeiten zu "Friends" fiel es dem Schauspieler zunehmend schwer, die Suchtsymptome vor der Öffentlichkeit zu verbergen. Seine Schwester erinnerte sich an die Dreharbeiten zur Serienhochzeit im Jahr 2001, als die Familie zwischen Entzugsklinik und Set bangte, ob er im realen Leben jemals diesen Schritt gehen könne. Nach Zahnoperationen und einem Darmdurchbruch im Jahr 2018, der eine intensivmedizinische Behandlung an einer ECMO-Maschine bei einer Überlebenschance von nur zwei Prozent erforderte, folgten weitere Rückfälle.

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Abschied unter Tränen am Sarg

Einen emotionalen Schlusspunkt setzt die Schilderung der privaten Beisetzung am 3. November 2023. Seine Schwester berichtete, wie alle fünf Hauptdarsteller von "Friends" gemeinsam Hand in Hand an den Sarg traten und weinten, ehe Jennifer Aniston sie tröstend umarmte.