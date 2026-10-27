Dogs of Floridsdorf
Schilder-Wirrwarr gelöst: Wauzi-Wege zur Donau wieder frei
Das Hundeverbot im Bank-Austria-Park, vielen als André-Heller-Park bekannt, hat im September für Aufregung gesorgt. Die Tafeln erweckten den Eindruck, dass Vierbeiner auch auf den Wegen zur Uferpromenade und zur Hundeauslaufzone tabu sind.
Betroffene Hundebesitzer wandten sich an Bezirksvorsteher Georg Papai. Er prüfte die Lage gemeinsam mit der MA 45 vor Ort, und der Befund war eindeutig: Die Beschilderung war missverständlich.
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Wege bleiben frei
Die Tafeln werden nun angepasst. Die Uferpromenade an der Alten Donau bleibt mit Hund erlaubt, auch die Hundeauslaufzone im Mühlschüttelpark ist weiterhin über beide Eingänge erreichbar.
Verboten bleibt nur der eigentliche Park mit Kunstwerken und Grünflächen. Grund waren Beschwerden über einzelne Hundehalter und Gefahrensituationen auf den gemeinsam genutzten Wegen.
Papai setzt aufs Miteinander: „Besser gegenseitige Rücksichtnahme als unnötige Konflikte!”
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