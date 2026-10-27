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Dogs of Floridsdorf

Schilder-Wirrwarr gelöst: Wauzi-Wege zur Donau wieder frei

Rudolf Preyer
von
Papai sorgt für Klarheit: Uferpromenade und Hundeauslaufzone bleiben erreichbar
© BV21
Schilder-Wirrwarr an der Alten Donau: Jetzt die Klarstellung: Hunde dürfen weiter zur Uferpromenade. Bezirksvorsteher Georg Papai (SPÖ) sorgt für Klarheit.
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Das Hundeverbot im Bank-Austria-Park, vielen als André-Heller-Park bekannt, hat im September für Aufregung gesorgt. Die Tafeln erweckten den Eindruck, dass Vierbeiner auch auf den Wegen zur Uferpromenade und zur Hundeauslaufzone tabu sind.

Die verwirrende Schildersituation in Floridsdorf wird jetzt geklärt.
Die verwirrende Schildersituation in Floridsdorf wird jetzt geklärt. © BV21

Betroffene Hundebesitzer wandten sich an Bezirksvorsteher Georg Papai. Er prüfte die Lage gemeinsam mit der MA 45 vor Ort, und der Befund war eindeutig: Die Beschilderung war missverständlich.

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Wege bleiben frei

Die Tafeln werden nun angepasst. Die Uferpromenade an der Alten Donau bleibt mit Hund erlaubt, auch die Hundeauslaufzone im Mühlschüttelpark ist weiterhin über beide Eingänge erreichbar.

Verboten bleibt nur der eigentliche Park mit Kunstwerken und Grünflächen. Grund waren Beschwerden über einzelne Hundehalter und Gefahrensituationen auf den gemeinsam genutzten Wegen.

Papai setzt aufs Miteinander: „Besser gegenseitige Rücksichtnahme als unnötige Konflikte!”

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