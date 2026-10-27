Kindergarten-Anmeldung: So läuft die Vergabe in Wien

Zwei Monate lang nimmt die Stadt Wien Anmeldungen für das nächste Kindergartenjahr entgegen. Die Reihenfolge spielt keine Rolle, über die Platzvergabe werden Eltern Ende März informiert.

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Wer für sein Kind im Kindergartenjahr 2027/28 einen Platz in einem städtischen Kindergarten ergattern möchte, sollte sich den 1. November vormerken. Dann startet in Wien die zweimonatige Hauptanmeldezeit. Bis 31. Dezember können Eltern ihre Kinder online unter wien.gv.at/kindergarten anmelden.

Frühe Anmeldung bringt keinen Vorteil

Wer sich gleich am ersten Tag anmeldet, hat allerdings keinen Vorsprung. Der genaue Zeitpunkt innerhalb der zweimonatigen Frist spielt bei der Vergabe keine Rolle. Entscheidend sind festgelegte Kriterien wie die Berufstätigkeit der Eltern oder die Frage, ob bereits Geschwister einen Kindergarten besuchen. Ende März 2027 erhalten die Familien Informationen über die Vergabe der städtischen Kindergartenplätze. "Die Hauptanmeldezeit von 1. November bis 31. Dezember ermöglicht den Eltern und auch den städtischen Kindergärten die zeitgerechte Planung für das nächste Kindergartenjahr", betont Karin Broukal, Leiterin der Stadt Wien Kindergärten.

Kundennummer für private Kindergärten

Wer sein Kind lieber in einem privaten Kindergarten unterbringen möchte, muss ebenfalls eine Formalität beachten. Für die Anmeldung ist eine Kundennummer im Verzeichnis der Wiener Kindergartenkinder erforderlich. Diese kann über die Website der Stadt beantragt werden. Bei der Anmeldung für einen städtischen Kindergarten wird die Nummer automatisch vergeben.

Online den richtigen Kindergarten finden

Doch welcher Kindergarten passt überhaupt zum eigenen Kind? Einen Überblick bietet die Plattform wien.gv.at/kindergarten-suche. Dort sind sowohl städtische als auch private Kindergärten sowie Kindergruppen, Tageseltern und Horte aufgelistet. Eltern finden zu jedem Standort Informationen über Öffnungszeiten, Gruppenangebote und Kontaktmöglichkeiten. Fotos zeigen außerdem, wie die Einrichtungen von innen und außen aussehen. Über direkte Links gelangen Interessierte zu den jeweiligen Anmeldeseiten. "Der Kindergarten ist die erste Bildungseinrichtung und der Einstieg in die Bildungslaufbahn", unterstreicht Vizebürgermeisterin und Bildungsstadträtin Bettina Emmerling (NEOS).