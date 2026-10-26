Keine Parade, dafür gleich fünf Tage Gruselspaß im Prater

Die traditionelle Halloween-Parade fällt heuer aus. Stattdessen wartet im Wurstelprater erstmals ein fünftägiges Gratisprogramm für Kinder. Am 31. Oktober sollen Schauspieler für Gänsehaut sorgen.

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Fünf Tage lang wird der Wurstelprater zum Treffpunkt für kleine Hexen, Gespenster und Monster. Zum 260-jährigen Jubiläum des Praters wird Halloween heuer größer gefeiert als bisher. Eine beliebte Attraktion fällt allerdings weg. Die traditionelle Halloween-Parade findet heuer nicht statt. Stattdessen setzt der Praterverband auf ein erweitertes Familienprogramm und gruselige Inszenierungen am Halloween-Abend. "Es gibt heuer keine Parade, Halloween im Wurstelprater wird aber trotzdem spektakulär", kündigen Praterverbandspräsidentin Silvia Lang und Vizepräsident Fredo Nemec an. Erstmals wird das Fest von drei auf fünf Tage verlängert. Von 27. bis 31. Oktober stehen vor allem die jüngsten Besucher im Mittelpunkt.

Fünf Tage Gruselspaß bei freiem Eintritt

Täglich von 14 bis 17 Uhr verwandelt sich der Wurstelprater in eine große Halloween-Spielwiese. Das kostenlose Kinderprogramm reicht von Mal- und Bastelstationen über Kürbisschnitzen und Kinderschminken bis zu einem Mitmachzirkus und einer Luftburg. Dazu kommen Zaubershows, Tischzauberei der Magic World Vienna und eigene Fotopoints.

Auf der Bühne am Riesenradplatz sorgen Artisten, Zauberer und weitere Künstler für Unterhaltung. Auch das Prater-Maskottchen, der sogenannte Praterwurst’l, zieht gemeinsam mit Stelzengehern durch den Vergnügungspark. An einigen Mitmachstationen warten zudem kleine Geschenke wie Eis, Chips, Getränke oder Süßigkeiten.

Auch abseits des Kinderprogramms kommt Halloween-Stimmung auf. "Viele Fahrgeschäfte und Attraktionen sind gruselig dekoriert und beteiligen sich zusätzlich mit eigenen Halloween-Aktionen", erklärt Lang. Die Gastronomiebetriebe im Prater sorgen für die Verpflegung.

Stempel sammeln und Preise gewinnen

Heuer 5 statt 3 Tage Halloween im Wurstelprater. © Praterverband

Eine Neuheit gibt es heuer für besonders fleißige Halloween-Fans. Beim Riesenradplatz werden täglich kostenlose Stempelpässe ausgegeben. Wer mindestens fünf Stempel an verschiedenen Mitmachstationen sammelt, kann den ausgefüllten Pass in eine Sammelbox am Riesenradplatz einwerfen und an einer Verlosung teilnehmen. Jeden Tag werden um 17 Uhr drei Gewinner gezogen. Am 31. Oktober übernimmt Bezirksvorsteher Alexander Nikolai persönlich die Ziehung der Tagesgewinner.

Schauspieler sorgen für Gruselmomente

Wer sich auf den gewohnten Halloween-Umzug gefreut hat, muss heuer umplanen. Als Ersatz hat sich der Praterverband für den 31. Oktober etwas anderes überlegt. Am Abend werden Schauspieler bei verschiedenen Attraktionen im Wurstelprater gruselige Szenen inszenieren und für Gänsehaut sorgen. "Familien mit Kindern und Hundebesitzern empfehlen wir ganz bewusst, unser fünftägiges Nachmittagsprogramm zu besuchen", erklären Lang und Nemec.

Verkleidungen sind an allen fünf Tagen ausdrücklich erwünscht. Bei der Kostümwahl gibt es allerdings eine Einschränkung. Waffen und waffenähnliche Gegenstände sind auch als Teil einer Verkleidung verboten. Für die An- und Abreise empfiehlt der Praterverband die öffentlichen Verkehrsmittel.