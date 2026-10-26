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Drake schmeißt dekadente Millionen-Party zum 40er

Anna-Theresa Zehentleitner
von
© GC Images
Zwei Nächte Party, Luxus-Geschenke und Geldpreise bis zu einer Million Dollar: Rap-Superstar Drake ließ es zu seinem 40. Geburtstag in New York ordentlich krachen.
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Für seinen runden Geburtstag fuhr Drake groß auf. Der kanadische Rapper feierte mit Hunderten Gästen, verschenkte teure Designer-Taschen und ließ bei einer Spielshow hohe Geldpreise springen. Auch das Geburtstagskind ging nicht leer aus: Für Drake gab es einen Ferrari und eine ganz besondere Hermès-Birkin-Bag.

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Luxus-Geschenke für die Gäste

Den Auftakt seiner Geburtstagswoche machte Drake in seiner Heimatstadt Toronto. Danach flog er mit seiner eigenen Boeing 767 nach New York. Am Freitagabend feierte er im exklusiven "Casa Cipriani" in Manhattan mit rund 400 Gästen.

Gäste konnten zwischen 10.000 Dollar und einer Million Dollar gewinnen. © X

Dabei zeigte sich der Rapper großzügig: Er verschenkte Handtaschen von Hermès und Chanel, darunter begehrte Birkin- und Kelly-Modelle. Bei einer Spielshow konnten die Gäste außerdem Geldpreise zwischen 10.000 Dollar und einer Million Dollar gewinnen.

Ferrari und Birkin-Bag für Drake

Auch Drake selbst wurde reich beschenkt. Rapper Loe Shimmy überraschte ihn mit einem roten Ferrari Testarossa "Monospecchio" aus dem Jahr 1986. Vergleichbare Modelle des italienischen Sportwagen-Klassikers werden für bis zu 330.000 Euro und mehr gehandelt.

Ein besonders persönliches Geschenk kam von Drakes Vater Dennis Graham und seinem Patenonkel Hal: Sie überreichten ihm eine eigens angefertigte Hermès-Birkin-Bag, auf der das Gesicht seiner Mutter Sandra "Sandi" Graham abgebildet ist.

Drakes Vater sorgte zudem mit einem ungewöhnlichen Accessoire für Aufsehen: Er trug bei der Feier einen Papagei auf der Schulter.

Backstreet Boys singen für den Rap-Star

Auch musikalisch wurde einiges geboten. Die Backstreet Boys kamen persönlich vorbei und performten ihren Welthit "I Want It That Way". Nick Carter und seine Bandkollegen sorgten damit für einen musikalischen Höhepunkt der Feier.

Die Backstreet Boys kamen persönlich vorbei und performten ihren Welthit "I Want It That Way". © X

Am Samstag ging die Party im New Yorker Club "Delilah" weiter. Unter den Gästen waren unter anderem die Rapper Travis Scott und Jack Harlow sowie Influencerin Alix Earle.

Drake mit emotionaler Geburtstagsrede

Bei seiner Rede wurde der Rapper persönlich. "Heute Abend geht es einfach darum, am Leben zu sein und am Leben zu bleiben", sagte Drake. Es gehe an diesem Abend nicht um Tourneen, neue Alben oder andere Projekte, sondern ums Leben selbst.

Sein Motto brachte er schließlich auf den Punkt: "Gut zu leben ist die beste Rache!" Mit zwei Partynächten, Luxusgeschenken und prominenten Gästen setzte Drake diesen Gedanken jedenfalls eindrucksvoll in Szene.

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