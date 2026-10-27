"Sternderl schauen deluxe": Urania neu mit Mega-Teleskop

Die älteste Volkssternwarte Österreichs bekommt ein brandneues Teleskop und feiert die Wiedereröffnung am 3. November 2026.

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Die Urania Sternwarte auf dem Dach der VHS Wiener Urania ist zurück! Das über 45 Jahre alte Doppelfernrohr hat ausgedient, ein hochmodernes Gerät übernimmt. Besucher beobachten den Himmel damit auf dem neuesten Stand der Technik.

Gefeiert wird am 3. November. Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler und Daniela Ecker-Stepp, Geschäftsführerin der Wiener Volkshochschulen, dürfen die ersten sein, die ab 17 Uhr den ersten Blick durchs Teleskop richten.

Sekt, Sterne, Cello

Ab 17.30 Uhr wird mit Sekt angestoßen, ab 18 Uhr startet das Festprogramm.

Alexander Pikhard blickt auf die Geschichte der Sternwarte zurück, Sternwarten-Managerin Eva Aumüller auf die Bauzeit. Danach führen die Veranstalter die Remotesteuerung des Fernrohrs vor. Zum Ausklang gibt es Kulinarisches und Führungen, Peter Hudler sorgt mit dem Cello für die passende musikalische Untermalung. Also, jetzt schon den 3. November im Kalender notieren, denn ab da heißt es: Sternderl schauen deluxe in der wiedereröffneten Urania.