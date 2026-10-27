Ars Electronica Festival erstrahlt in blau

Mit der blauen Beleuchtung des Ars Electronica Centers wollen wir Männer ermutigen, Früherkennung ernst zu nehmen. Zugleich zeigen wir den Betroffenen und ihren Familien, dass sie nicht allein sind“, sagt Beiratsvorsitzende der Ars Electronica und Kulturstadträtin Doris Lang-Mayerhofer (ÖVP).

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Nach dem Brustkrebsmonat Oktober rückt im November die Männergesundheit in den Mittelpunkt: Zum Auftakt des Prostatakrebsmonats erstrahlt die Fassade des Ars Electronica Centers in Linz am Sonntag, 1. November, in Blau. Gemeinsam mit der Österreichischen Krebshilfe Oberösterreich macht Ars Electronica damit auf die Bedeutung der Prostatakrebs-Früherkennung aufmerksam. Die Beleuchtung steht im Zeichen der "Loose Tie"-Aktion: Sie ermutigt Männer, sich Zeit für die eigene Gesundheit zu nehmen, und zeigt Solidarität mit Erkrankten und ihren Angehörigen.

AEC-Technologien für Medizin

"Im Ars Electronica Center beschäftigen wir uns auch damit, welche Möglichkeiten Wissenschaft und Technologie für die Medizin eröffnen. Mit der blauen Fassade verbinden wir diesen Blick in die Zukunft mit einer Botschaft für heute: Die eigene Gesundheit verdient Aufmerksamkeit. Gemeinsam mit der Krebshilfe OÖ wollen wir dazu beitragen, Wissen zugänglich zu machen und das Bewusstsein für Früherkennung zu stärken", betont Markus Jandl, kaufmännischer Geschäftsführer der Ars Electronica.