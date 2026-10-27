LT-Wahl 2027: Linzer KPÖ-Gemeinderätin Grünn ist Spitzenkandidatin

Grünn hofft auf den Rückenwind von Elke Kahr aus Graz. Die KPÖ will unter der Listenbezeichnung "KPÖ und unabhängige Linke" zur Landtagswahl antreten.

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Die Linzer KPÖ-Gemeinderätin und Fraktionsvorsitzende Gerlinde Grünn wird Spitzenkandidatin für die oberösterreichische Landtagswahl im Herbst 2027. In der Landesmitgliederversammlung am 24. Oktober wurde sie mit "breiter Zustimmung" auf Platz eins gewählt, Daniel Steiner auf den zweiten Platz. Die KPÖ will unter der Listenbezeichnung "KPÖ und unabhängige Linke" zur Landtagswahl antreten, teilte sie am Dienstag mit.

Seit 2009 im Gemeinderat

Mit Grünn, seit 2009 im Linzer Gemeinderat, setze man auf ihre langjährige kommunalpolitische Erfahrung. Es sei Zeit, "dass eine glaubwürdige Kraft für soziale Gerechtigkeit in den Landtag einzieht", so die Spitzenkandidatin.

Für den Einzug in den Landtag muss die KPÖ die Vier-Prozent-Hürde überspringen, 2021 erhielt sie nicht einmal ein Prozent der Stimmen (0,8 Prozent). Sie hofft nun auf Rückenwind aus den vergangenen Wahlerfolgen wie in Graz, wo Elke Kahr Ende Juni als Bürgermeisterin im Amt bestätigt wurde. Bei der Salzburger Landtagswahl im April 2023 gelang der KPÖ mit 11,7 Prozent die Rückkehr in den Landtag.

Wer für die Gemeinderatswahl, die in Oberösterreich immer zeitgleich mit der Landtagswahl stattfindet, kandidieren wird, wird in einer Pressekonferenz am Mittwoch mitgeteilt.