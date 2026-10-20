Liebes-Hammer um Oli Pocher: Heiße Affäre mit IHR

Ein neues Promi-Gerücht sorgt für Aufsehen: Comedian Oliver Pocher soll Reality-Star Gabriela "Gaby" Alves nähergekommen sein, während Freunde sogar über eine Verschwiegenheitsklausel rätseln.

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In der Reality-TV-Welt sorgt ein brisantes Liebesgerücht für Gesprächsstoff: Reality-Star Gabriela "Gaby" Alves soll Berichten zufolge einen sehr bekannten Mann gedatet haben. Die Bekanntheit der Person sei so groß, dass sie weder Alter noch Berufsfeld öffentlich nennen könne, da sonst die Identität umgehend feststünde. Den Stein brachte ihre Freundin Marlisa Rudzio am Rande des Box-Events Fame Fighting ins Rollen mit der Aussage: "Wenn ich seinen Namen nenne, würde ihn wirklich jeder kennen. Ich sage sogar: Ganz Deutschland kennt ihn."

Geheimnisvolle Hinweise im Podcast

Bereits zuvor hatte Alves im Reality-Podcast "Truth or Trash" angedeutet, dass es in ihrer Vergangenheit einen prominenten Kontakt gab. Auf die Frage nach dem bekanntesten Mann, mit dem sie im Bett war, antwortete sie: "Kann ich nicht sagen." Mehrere Details und Reaktionen fachten die Spekulationen weiter an:

Herkunft und Aussehen: Als einzige Anhaltspunkte gab Alves preis, dass der Mann aus Deutschland kommt und blond ist.

Nervöse Unterbrechung: Als Podcasterin Lina Westphal nachhakte und den Namen Lukas Podolski nannte, rief Alves sofort: "Sag nichts mehr. Sag nichts mehr. Sag nichts mehr."

Social-Media-Distanz: Während andere Realitystars gemeinsame Momente teilen, folgt Alves dem Prominenten nicht einmal auf Instagram.

Gabriela Alves Rodrigues © Getty Images

Schmunzeln statt klares Dementi

Unter einem auf Instagram geteilten Ausschnitt der Podcast-Episode nannten Nutzer schließlich vermehrt den Comedian Oliver Pocher. Nach Informationen von Bild soll er der Mann sein, der ihr den Kopf verdreht hat. Mit den Gerüchten bereits vor einigen Wochen konfrontiert, reagierte der TV-Star lediglich mit einem vielsagenden Schmunzeln, anstatt ein klares Dementi abzugeben.

Verschwiegenheitsklausel

Hinter der anhaltenden Geheimhaltung vermutet Rudzio vertragliche Gründe: Alves könnte eine Verschwiegenheitsvereinbarung, ein sogenanntes Non-Disclosure Agreement (NDA), unterschrieben haben. Ein solches Dokument würde die Verpflichtung enthalten, private Details oder eine mögliche Beziehung nicht öffentlich zu machen. Ob Alves tatsächlich eine derartige Vereinbarung unterzeichnet hat, ist bislang nicht bekannt.

Austro-Gerücht

Es ist übrigens nicht das erste heiße Liebesgerücht um Oliver Pocher, das jüngst die Runde machte: Erst kürzlich soll der Comedian ein intensives Techtelmechtel mit der Tochter eines bekannten Austro-Sängers gepflegt haben...