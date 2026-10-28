In Schwertberg
Fleischköder mit Nadeln ausgelegt
Ein 69-Jähriger aus dem Bezirk Perg ging am 25. Oktober gegen 8 Uhr mit seinem Hund in Schwertberg, Am Dachsberg, in Richtung Aistingerstraße und im Anschluss auf dem dortigen Fußgängerweg entlang der Aist spazieren.
Bei seinem Spaziergang erschnüffelte der Hund neben dem Fußgängerweg einen Haufen von Fleischresten. Bei genauerem Betrachten der Fleischreste bemerkte der Mann, dass durch sämtliche dieser Fleischstücke Nadeln hindurch gesteckt wurden. Der 69-Jährige meldete den Fall dem Schwertberger Bürgermeister, der sofort die Polizei verständigte.
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Wer das Fleisch präpariert hat, wird derzeit ermittelt.
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