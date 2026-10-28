oe24
TV
E-Paper
Immo
Österreich

In Schwertberg

Fleischköder mit Nadeln ausgelegt

Warnung vor Hundehasse
© Privat
Die Gemeinde warnt auf Facebook: "Hundehasser in Schwertberg unterwegs. Achtet auf eure vierbeinigen Begleiter, Köder wurden ausgelegt."
OE24 auf Google bevorzugen

Ein 69-Jähriger aus dem Bezirk Perg ging am 25. Oktober gegen 8 Uhr mit seinem Hund in Schwertberg, Am Dachsberg, in Richtung Aistingerstraße und im Anschluss auf dem dortigen Fußgängerweg entlang der Aist spazieren.
Bei seinem Spaziergang erschnüffelte der Hund neben dem Fußgängerweg einen Haufen von Fleischresten. Bei genauerem Betrachten der Fleischreste bemerkte der Mann, dass durch sämtliche dieser Fleischstücke Nadeln hindurch gesteckt wurden. Der 69-Jährige meldete den Fall dem Schwertberger Bürgermeister, der sofort die Polizei verständigte.

Auch interessant

Schweres Zugunglück in Spanien: Hochgeschwindigkeitszüge prallen zusammen

Zwei Weingüter, eine Überzeugung

Explosion in Regensburg: Mehrere Vermisste

Wer das Fleisch präpariert hat, wird derzeit ermittelt.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Ars Electronica Festival erstrahlt in blau

19-jähriger Salzburger mit 224 km/h auf der A1: Auto beschlagnahmt

Dürre hat Auswirkung auf Christbaum-Ernte

Hans Pum will eine Skihalle in Oberösterreich

Raser (19) brettert mit 224 km/h über A1: BMW beschlagnahmt

LT-Wahl 2027: Linzer KPÖ-Gemeinderätin Grünn ist Spitzenkandidatin

Zu wenig Wasser Attersee und Ager: Lenzing AG-Produktion in Gefahr

Ballsaison schwingt sich ein

Fleischköder mit Nadeln ausgelegt

AK OÖ-Test: Halloween-Schminke mit Inhaltsstoffen zum Fürchten