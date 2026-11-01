Sieg in Sepang! Marquez kurz vor 8. WM-Titel

Rekordchampion Marc Marquez steht nach seinem souveränen Sieg in Sepang knapp vor WM-Titel Nummer acht in der MotoGP.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Der Spanier feierte am Sonntag in Malaysia auf seiner Ducati vor KTM-Sprintsieger Pedro Acosta und Bruder Alex Marquez seinen 80. Grand-Prix-Erfolg in der Königsklasse. Der Titelverteidiger baute seinen Vorsprung in der Gesamtwertung deutlich aus und kann kommendes Wochenende in Katar seinen nächsten WM-Triumph fixieren.

"Das war ein perfektes Rennen, ich bin sehr glücklich. Es sind nicht mehr viele Rennen, aber es warten noch viele Momente, ich werde weiter dranbleiben", sagte Marquez nach seinem siebenten Saisonsieg, dem ersten in Sepang seit 2018. Der 33-Jährige führt vor dem Rennwochenende in Katar, das trotz Sicherheitsbedenken stattfinden soll, nun 44 Punkte vor dem verletzt fehlenden Jorge Martin.

Der Ex-Weltmeister war nach seinem Handgelenksbruch zuletzt in Australien aufgrund zu großer Schmerzen ohne Renneinsatz aus Malaysia abgereist. Ob der Aprilia-Pilot in dieser Saison an den drei noch ausstehenden Schauplätzen noch einmal zu sehen sein wird, ist fraglich. Seine WM-Chancen hat er selbst bereits abgeschrieben. Marquez' nächster fitter Verfolger Marco Bezzecchi patzte am Sonntag in der Schlussphase, der Italiener wurde nur Sechster und liegt nun bereits 67 Punkte hinter dem WM-Spitzenreiter.