oe24
TV
E-Paper
Immo
Sport

Rekord-Champion

Sieg in Sepang! Marquez kurz vor 8. WM-Titel

Phillip Platzer
von
Ein Motorradrennfahrer feiert mit spanischer Flagge auf einer Ducati auf der Rennstrecke.
© APA/AFP/MOHD RASFAN
Rekordchampion Marc Marquez steht nach seinem souveränen Sieg in Sepang knapp vor WM-Titel Nummer acht in der MotoGP.
OE24 auf Google bevorzugen

Der Spanier feierte am Sonntag in Malaysia auf seiner Ducati vor KTM-Sprintsieger Pedro Acosta und Bruder Alex Marquez seinen 80. Grand-Prix-Erfolg in der Königsklasse. Der Titelverteidiger baute seinen Vorsprung in der Gesamtwertung deutlich aus und kann kommendes Wochenende in Katar seinen nächsten WM-Triumph fixieren.

Auch interessant

KTM zeigt neue Zahlen und neue Modelle

Streaming-Highlights im November: Das musst du sehen!

1,5 Mio. Nächtigungen: Urlauber-Boom in NÖ

"Das war ein perfektes Rennen, ich bin sehr glücklich. Es sind nicht mehr viele Rennen, aber es warten noch viele Momente, ich werde weiter dranbleiben", sagte Marquez nach seinem siebenten Saisonsieg, dem ersten in Sepang seit 2018. Der 33-Jährige führt vor dem Rennwochenende in Katar, das trotz Sicherheitsbedenken stattfinden soll, nun 44 Punkte vor dem verletzt fehlenden Jorge Martin.

Der Ex-Weltmeister war nach seinem Handgelenksbruch zuletzt in Australien aufgrund zu großer Schmerzen ohne Renneinsatz aus Malaysia abgereist. Ob der Aprilia-Pilot in dieser Saison an den drei noch ausstehenden Schauplätzen noch einmal zu sehen sein wird, ist fraglich. Seine WM-Chancen hat er selbst bereits abgeschrieben. Marquez' nächster fitter Verfolger Marco Bezzecchi patzte am Sonntag in der Schlussphase, der Italiener wurde nur Sechster und liegt nun bereits 67 Punkte hinter dem WM-Spitzenreiter.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Dünne Luft: Ferrari hat Geheimwaffe für Mexiko-GP

Formel-1-Knall: Haas wirft Ocon vor Mexiko-GP raus

ORF-Knaller: Formel 1 muss Kai Pflaume weichen

Red-Bull-Crash: Verstappen kassiert Startplatz-Strafe

Kimi Antonelli rast trotz Virus-Infekt auf Platz zwei im Training

Krank zum WM-Matchball: Antonelli vor Krönung in Mexiko

Pole-Knall in Mexiko: Verstappen bremst Hamilton zu Premiere

Sieg in Sepang! Marquez kurz vor 8. WM-Titel

Ralf Schumacher: „Wir werden ihn vermissen“

Verstappen, Vettel, Ricciardo: Red-Bull-Trio plant Renn-Coup