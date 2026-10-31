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Umstellung für Fans

ORF-Knaller: Formel 1 muss Kai Pflaume weichen

Phillip Platzer
von
Zwei Red Bull Formel-1-Autos mit einem Mann im Anzug und einer Filmklappe mit der Zahl 15.
© Getty
Formel-1-Fans aufgepasst! Wer am Samstag das Qualifying in Mexiko live sehen will, der muss ausweichen. Auf ORF 1 läuft nämlich eine Show mit Kai Pflaume.
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Kai Pflaume statt Max Verstappen! Im ORF muss man sich am Samstag ein wenig umgewöhnen. Das Qualifying für den Grand Prix von Mexiko läuft ab 21:55 Uhr nämlich ausnahmsweise auf ORF 2.

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Das Rennen, in dem sich wohl Mercedes-Star Kimi Antonelli zum jüngsten F1-Weltmeister aller Zeiten krönen wird, läuft dann wieder wie gewohnt auf ORF 1. Start ist um 21 Uhr, dem Italiener reicht Platz 9, um den WM-Titel endgültig zu fixieren.

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