Umstellung für Fans
ORF-Knaller: Formel 1 muss Kai Pflaume weichen
Kai Pflaume statt Max Verstappen! Im ORF muss man sich am Samstag ein wenig umgewöhnen. Das Qualifying für den Grand Prix von Mexiko läuft ab 21:55 Uhr nämlich ausnahmsweise auf ORF 2.
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Statt den PS-Helden gibt es die Unterhaltungsshow "Klein gegen Groß" auf dem "Einser" - mit Moderator-Legende Kai Pflaume.
Das Rennen, in dem sich wohl Mercedes-Star Kimi Antonelli zum jüngsten F1-Weltmeister aller Zeiten krönen wird, läuft dann wieder wie gewohnt auf ORF 1. Start ist um 21 Uhr, dem Italiener reicht Platz 9, um den WM-Titel endgültig zu fixieren.
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