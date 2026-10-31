Pole-Knall in Mexiko: Verstappen bremst Hamilton zu Premiere

Lewis Hamilton hat in Mexiko die erste Ferrari-Pole-Position des Jahres eingefahren. Der Brite hatte dabei allerdings jede Menge Hilfe von Max Verstappen, der sich am Weg zur Bestzeit in der letzten Kurve stark verbremst hat.

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