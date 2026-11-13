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Ehe in Auflösung: Frau (44) wollte zustechen

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49-Jährige wollte Mann erstechen.
© gettyimages/Symbolbild
In Scheidung und trotzdem weiter (vorerst) zusammen in einer Wohnung zu leben, ist nicht immer die beste Idee. In Floridsdorf zuckte eine Serbin aus.
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Wien. Mit einem Messer ging die 49-Jährige am Donnerstagabend im Zuge eines Streits in Floridsdorf mit einem Messer auf ihren (Noch-)Ehemann los. Der Mann (44) konnte der Attacke ausweichen und flüchtete ins Schlafzimmer, von wo er die Polizei alarmierte.

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Das sichergestellet Küchenmesser.
Das sichergestellet Küchenmesser.

Zu dem Streit - das Paar lebt in Scheidung, aber trotzdem fürs Erste noch zusammen - war es gegen 17.00 Uhr gekommen. Das Opfer verständigte vom Schlafzimmer aus die Exekutive, die die Serbin vorläufig festnahm. Die Beamten stellten bei der Frau eine Alkoholisierung von 1,3 Promille fest. Gegen die Frau wurde ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Sie wurde auf freiem Fuß angezeigt.

Die mutmaßliche Tatwaffe, ein Küchenmesser mit einer Klingenlänge von 17 cm, konnte in der Wohnung aufgefunden und sichergestellt werden. Der 44-Jährige, der bei dem Vorfall körperlich unverletzt geblieben war, lehnte eine Versorgung durch die Rettung ab.

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