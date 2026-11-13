Wegweisung
Ehe in Auflösung: Frau (44) wollte zustechen
Wien. Mit einem Messer ging die 49-Jährige am Donnerstagabend im Zuge eines Streits in Floridsdorf mit einem Messer auf ihren (Noch-)Ehemann los. Der Mann (44) konnte der Attacke ausweichen und flüchtete ins Schlafzimmer, von wo er die Polizei alarmierte.
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Zu dem Streit - das Paar lebt in Scheidung, aber trotzdem fürs Erste noch zusammen - war es gegen 17.00 Uhr gekommen. Das Opfer verständigte vom Schlafzimmer aus die Exekutive, die die Serbin vorläufig festnahm. Die Beamten stellten bei der Frau eine Alkoholisierung von 1,3 Promille fest. Gegen die Frau wurde ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Sie wurde auf freiem Fuß angezeigt.
Die mutmaßliche Tatwaffe, ein Küchenmesser mit einer Klingenlänge von 17 cm, konnte in der Wohnung aufgefunden und sichergestellt werden. Der 44-Jährige, der bei dem Vorfall körperlich unverletzt geblieben war, lehnte eine Versorgung durch die Rettung ab.
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