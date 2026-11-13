Einreiseverbot für Nvidia-Affäre: Singapur greift durch

Die Affäre rund um Nvidia-Chef Jensen Huang sorgt für weitere Schlagzeilen: Die chinesische Geschäftsfrau Alice Huang darf nicht mehr nach Singapur einreisen. Die Behörden verhängten ein Einreiseverbot und sprachen eine strenge Verwarnung aus.

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Alice Huang war Geschäftsführerin und Verwaltungsratsvorsitzende des Unternehmens Megaspeed. Die Firma steht im Zentrum von Ermittlungen zu möglichen Verstößen rund um Serverkäufe und deren Weiterleitung ins Ausland.

Die Ermittler prüfen, ob Server zunächst über Singapur nach Malaysia gebracht und von dort entgegen den ursprünglichen Angaben an einen anderen Bestimmungsort weitergeleitet wurden. Auf diese Weise könnten Exportbeschränkungen umgangen worden sein.

Die Behörden verdächtigen Huang, während der Ermittlungen bewusst unzutreffende Informationen gegeben zu haben, um ihre Rolle bei Megaspeed herunterzuspielen.

Keine ausreichenden Beweise für Straftaten

Besonders brisant: Die Polizei kam im Februar 2026 nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft zu dem Schluss, dass nicht genügend Beweise vorliegen, um Huang eine Straftat im Zusammenhang mit den möglichen falschen Angaben nachzuweisen.

Trotzdem erhielt sie eine strenge Verwarnung. Ihr zuvor beschlagnahmter Reisepass wurde ihr am 26. Februar zurückgegeben. Noch am selben Tag verließ sie Singapur. Eine Wiedereinreise ist ihr seither untersagt.

Die Ermittlungen gegen Megaspeed und sechs weitere Personen laufen unterdessen weiter.

Spionage-Vorwürfe sorgen für zusätzlichen Wirbel

International stand Alice Huang zuletzt auch wegen angeblicher Verbindungen zum chinesischen Geheimdienst im Fokus. US-Behörden sollen sie verdächtigen, für Peking spioniert zu haben. Singapur stellte allerdings ausdrücklich klar, dass gegen sie nicht wegen Spionage ermittelt wurde.

Am Donnerstag wurde zudem sein Rücktritt als Nvidia-Chef bekannt.

Zusätzliche Aufmerksamkeit erhielt der Fall durch ihre Beziehung zu Nvidia-Chef Jensen Huang. Dieser hatte eine Affäre mit der Geschäftsfrau eingeräumt. Am Donnerstag wurde zudem sein Rücktritt als Nvidia-Chef bekannt. Der Konzern steht damit mitten in einem der größten Skandale seiner jüngeren Geschichte.