Ukraine: Jetzt kämpfen Roboter gegen Putins Armee

Bewaffnete Bodenroboter, Sprengstoff und Kamikazedrohnen: Der Ukraine-Krieg bekommt eine neue Dimension. Kiew setzt immer stärker auf unbemannte Kampfmaschinen.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Russische Militärkanäle verbreiteten Videos, die zeigen sollen, wie Kamikazedrohnen die ukrainischen Maschinen attackieren. Die russische Seite behauptet, sämtliche Roboter zerstört zu haben. Unabhängig überprüfen lässt sich das bislang nicht.

Für Militärexpertin Ulrike Franke vom European Council on Foreign Relations (ECFR) ist die Entwicklung dennoch ein wichtiger Wendepunkt. "Die Ukraine ist inzwischen führend im Einsatz von militärischen Bodenrobotern", sagt sie gegenüber der deutschen Tageszeitung "Bild". Bewaffnete Roboter seien der nächste große Entwicklungsschritt.

Drohnen bringen Roboter hinter feindliche Linien

Besonders brisant ist das Zusammenspiel von Flug- und Bodenrobotern. Flugdrohnen können die Maschinen aus der Luft überwachen, unterstützen und sogar hinter feindliche Linien transportieren.

Dieser Facebook Post kann aufgrund Ihrer aktuellen Datenschutzeinstellungen nicht angezeigt werden, da für dessen Einbettung ein Drittanbieter hinzugezogen wird, der technisch für den Betrieb der Website nicht zwingend notwendige Cookies setzt. Wenn Sie den Inhalt sehen möchten, bitten wir Sie um Einwilligung zu diesem konkreten Cookie von „Facebook“. Ihre Einwilligung ist einmalig für den Aufruf dieses Inhalts und wird nicht gespeichert. Einwilligung erteilen Je nach Anbieter kann mit der Erteilung Ihrer Einwilligung auch ein Datentransfer in Drittstaaten verbunden sein, für die keine geeigneten Garantien vorliegen. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .

Wie das aussehen kann, zeigte laut ukrainischer Marine ein Einsatz am Dnipro: Eine schwere Flugdrohne brachte einen Bodenroboter über den Fluss ans besetzte Ufer. Dort soll die Maschine zu einem Gebäude gefahren sein, in dem sich nach ukrainischen Angaben russische Drohnenpiloten aufhielten. Der Roboter hatte demnach sieben Kilogramm Sprengstoff an Bord, der am Eingang des Gebäudes detonierte. Die ukrainische Marine meldete einen Treffer. Eine unabhängige Bestätigung dafür gibt es nicht.

Ukraine will Soldaten schützen

Der zunehmende Einsatz der Maschinen hat einen ernsten Hintergrund: Der Ukraine fehlen Soldaten, während russische Drohnen große Teile der Front zu gefährlichen Gebieten machen. Unbemannte Systeme können Aufgaben übernehmen, bei denen ansonsten Menschen ihr Leben riskieren müssten.

Allerdings sind die meisten ukrainischen Bodenroboter derzeit noch nicht für Angriffe vorgesehen. Sie transportieren vor allem Nachschub und helfen dabei, Verwundete und gefallene Soldaten aus gefährlichen Gebieten zu bergen.

"Im Gegensatz zu Russland legt die ukrainische Militärführung einen hohen Wert darauf, möglichst wenig Soldaten zu verlieren", erklärt Franke.

Mehr als 31.000 Einsätze im Oktober

Wie stark die Ukraine auf die Technik setzt, zeigen Zahlen des ukrainischen Verteidigungsministeriums. Demnach absolvierten Bodenroboter im Oktober 31.398 Logistik- und Evakuierungseinsätze. Im Jänner waren es noch 7.511 gewesen. Die Angaben stammen vom ukrainischen Ministerium und sind nicht unabhängig überprüft.

Das entspricht im Oktober rechnerisch mehr als 1.000 Einsätzen pro Tag. Der rasante Ausbau zeigt, welche Bedeutung die unbemannten Systeme inzwischen für die ukrainischen Streitkräfte haben.

KI soll Schwachstellen ausgleichen

Noch haben die Roboter allerdings ein großes Problem: Ihre Funkverbindungen können vom Gegner gestört werden. Deshalb arbeiten Entwickler zunehmend daran, dass die Maschinen mithilfe künstlicher Intelligenz bestimmte Aufgaben selbstständig erledigen können.

Damit entstehen jedoch auch neue ethische Fragen. Je eigenständiger die Systeme handeln, desto schwieriger wird es, die Verantwortung für ihre Entscheidungen zuzuordnen. Franke warnt insbesondere davor, dass bei tödlichen Entscheidungen am Ende kaum noch nachvollziehbar sein könnte, wer dafür verantwortlich ist – außer der Maschine selbst.