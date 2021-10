San Antonio unterlag in Denver 96:102

15 Punkte und acht Rebounds von Jakob Pöltl - "Nicht unser bester Wurftag".

Die San Antonio Spurs haben sich am Freitag (Ortszeit) im zweiten Spiel der neuen Saison in der National Basketball Association (NBA) erstmals geschlagen geben müssen. Sie verloren bei den Denver Nuggets mit 96:102. Jakob Pöltl verzeichnete dabei 15 Punkte, acht Rebounds und je einen Assist sowie Steal in 26:10 Minuten.

Der 26-jährige Center aus Wien absolvierte seinen 350. Einsatz in der regulären Saison der NBA. "Obwohl wir zu viele Turnover begangen und nicht unseren besten Wurftag erwischt haben, sind wir bis zum Ende im Spiel geblieben", kommentierte er den Verlauf der Partie.

Nikola Jokic, amtierender "wertvollster Spieler" ("MVP") der Liga, war der überragende Akteur auf dem Parkett der Ball Arena. Der serbische Center der Nuggets bilanzierte mit 32 Punkten, 16 Rebounds und sieben Assists. San Antonio wurde von Small Forward Keldon Johnson angeführt, der es auf 27 Zähler brachte. Die Texaner sind bereits am (heutigen) Samstag wieder im Einsatz. Sie empfangen den amtierenden Champion Milwaukee Bucks.

Die Phoenix Suns gewannen bei den Los Angeles Lakers mit 115:105, womit LeBron James und Kollegen weiter auf den ersten Saisonsieg warten müssen. Chris Paul, Guard des Teams aus Arizona, wurde mit einem verwandelten Freiwurf im zweiten Viertel zum ersten NBA-Spieler, der die Marken von 20.000 Punkten und 10.000 Assists erreicht hat. Kevin Durant führte Titelanwärter Brooklyn Nets mit einem Triple-Double (29 Zähler, 15 Rebounds, zwölf Vorlagen) zu einem 114:109 bei den Philadelphia 76ers.

NBA-Ergebnisse vom Freitag: Denver Nuggets - San Antonio Spurs (15 Punkte, 8 Rebounds in 26:10 Minuten von Jakob Pöltl) 102:96, Cleveland Cavaliers - Charlotte Hornets 112:123, Orlando Magic - New York Knicks 96:121, Washington Wizards - Indiana Pacers 135:134 n.V., Boston Celtics - Toronto Raptors 83:115, Philadelphia 76ers - Brooklyn Nets 109:114, Chicago Bulls - New Orleans Pelicans 128:112, Houston Rockets - Oklahoma City Thunder 124:91, Los Angeles Lakers - Phoenix Suns 105:115, Sacramento Kings - Utah Jazz 101:110.