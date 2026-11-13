Klopp atmet auf: Deutsche feiern 3:1-Sieg in Serbien

Nach dem Rumpelstart in den ersten vier Nations-League-Partien unter Neo-Bundestrainer Jürgen Klopp feierte Deutschland in Serbien einen verdienten 3:1-Sieg. Um es sicher ins Viertelfinale zu schaffen, sollten die Deutschen am Montag im Gruppen-Finale die Holländer besiegen. Die schossen im Parallelspiel Griechenland mit 7:0 vom Platz.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

"Plitsch! Platsch! Sieg im Matsch", feierte die Bild-Zeitung die überlegene Vorstellung der Deutschen im Regen von Belgrad.

Bereits nach 140 Sekunden hatten Kapitän Kimmich & Co. zum ersten Mal Grund zum Jubel: Eckball, Mittelstädt zirkelt den Ball zur Mitte, wo Stürmer Havertz aufsteigt und ins Tor köpft, wobei Babic noch zum Eigentor abstaubt - 1:0 (3.).

Blitzstart: Nach 14 Minuten führen Deutsche 2:0

Knapp 10 Minuten später spitzelt Wirtz den einen Abpraller von Goalie Milinkovic-Savic aus kurzer Distanz zum 2:0 ins Tor (14.).

Die 5.000 Kids im belgischen "Maracana" kreischen verzweifelt (echte Fans wegen Rassismus-Vorfällen ausgeschlossen), die Gastgeber schaffen es aber zu spät ins Spiel. Ballbesitz: 80:20 zugunsten der Deutschen.

Nach Seitenwechsel geht's in dieser Tonart weiter. Das 3:0 besorgt Debütant Brajan Gruda (22) nach einem sehenswerten Solo übers halbe Spielfeld (50.). "Ein geiler Zocker", sah sich Klopp in seinem JA zum Leipzig-Mittelfeldmann bestätigt.

Kurzer Lichtblick für die Serben: Babic macht seinen Eigentor-Fauxpas gut und bringt die Gastgeber nach einem Freistoß im Nachschuss auf 1:3 heran (56.). Die Serben kommen zu weiteren Chancen, bei der größten scheitert Serbiens Rekord-Torschütze Mitrovic an Goalie ter Stegen (72.).

Zweimal Rot für Serbien

Die letzte Viertelstunde müssen die Serben mit 9 Feldspielern auskommen: Der erst zur Pause eingewechselte Dragojevic sieht nach Foul an Kimmich Rot (72.). Kurz davor hatte Deutschlands Scherhant Stangen-Pech. Und in der Schlussphase fliegt auch noch Zivkovic wegen Meckerns vom Platz. Unterm Strich sind die Serben mit dem 1:3 noch gut bedient.

"Viel Druck" - Klopp heiß auf "Finale" gegen Holland

"Es ist schon Druck drauf, keine Frage", hatte Klopp vor dem Anpfiff auf RTL gemeint. "Aber ich habe mich daran gewöhnt." Er wusste: Nur mit einem Sieg würde die Chance aufs Viertelfinale am Leben bleiben. Und er wollte sich "für dieses Finale in Berlin" qualifizieren. Fürs alles entscheidende letzte Gruppenspiel am Montag gegen die Niederlande, und das gelang mit dem 3:1 souverän.

Klopps Start als Bundestrainer war durchwachsen: Dem mageren 1:1 gegen die Debüt-Niederlande folgten die 0:2-Blamage und nach dem 2:0-Sieg gegen Serbien mit einem 0:0 im Rückspiel gegen die Griechen der nächste Dämpfer.

Klopp blieb ruhig - schließlich hatte er beim XXL-Lehrgang im Herbst einen 44-Mann-Kader ausprobiert. Für das vorentscheidende vorletzte Gruppespiel gegen Serbien und das "Finale" gegen die Niederlande (Montag, 20.45 Uhr/ARD live) hat er offenbar die "Richtigen" gefunden.

"Achtung vor diesen Holländern, Kloppo!"

Die Holländer festigten am Freitag mit dem 7:0-Schützenfest gegen Griechenland die Tabellenführung (Gruppe A2) und halten vor dem letzten Spieltag bei 11 Punkten. Trotz der hohen Niederlage der Griechen bleiben die Deutschen aufgrund der direkten Begegnungen (0:2, 0:0) punktegleich am 3. Tabellenplatz (beide 8 Punkte). Sollte Griechenland am Montag gegen Serbien verlieren, würde den Deutschen ein Remis gegen die Niederlande für den Aufstieg in die K.o.-Runde reichen, sonst muss ein Sieg her.

"Bild" warnt nach dem "Tor-Wahnsinn" gegen Griechenland schon Mal: "Achtung, vor diesen Holländern, Kloppo!"