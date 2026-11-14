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Gegen die Türkei

Équipe-Held Zinédine Zidane plötzlich unter Druck

Sport Redaktion
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France's head coach Zinedine Zidane gestures during the UEFA Nations League - League A day 5 group 1 - football match between Italy and France, at San Siro Stadium in Milan on November 12, 2026. (Photo by FRANCK FIFE / AFP)
© APA/AFP/FRANCK FIFE
Am letzten Spieltag der Nations League droht Frankreich sogar das Viertelfinale zu verpassen.
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Gegen die Türkei am Sonntag (20.45 Uhr/live DAZN & im OE24-Live-Ticker) heißt es für Les Bleus verlieren verboten!

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Nach der 1:3-Niederlage in Italien rutschte Frankreich nicht nur auf Platz zwei hinunter, sondern liegt auch nur einen Punkt vor Belgien. Dabei ging man in Abwesenheit von den Verletzten Kylian Mabppé, Ousmane Dembélé, Marcus Thuram, Jules Kounde oder William Saliba durch Michael Olise (10.) sogar früh in Führung.

Welche Stars kehren zurück?

Speziell Torhüter Gigi Donnarumma schien gewillt, seinem Gegner Tore zu schenken, auch dank einem Latten- und einem Stangenschuss durch Bradley Barcola bzw. Rayan Cherki wurde die Führung aber nicht ausgebaut.

Auf welche Stars Zinédine Zidane im Matmut Stadion von Lyon zurückgreifen kann, ist noch nicht klar. Es braucht aber definitiv Punkte.

Es wartet die Gruppen-Schießbude

Geht die Partie verloren und Belgien holt im Parallelspiel Punkte gegen Italien, verpassen die Franzosen die K.o.-Runde. Direkt wahrscheinlich wirkt dieses Szenario aber nicht.

Immerhin ist die Türkei weiterhin punktelos, erzielte in den fünf Partien gerade einmal drei Tore, kassierte aber satte 13. Dennoch gilt es vor allem, auf Real-Juwel Arda Güler aufzupassen.

Turkey's forward #08 Arda Guler celebrates scoring his team's first goal during the UEFA Nations League Group 1 football match betweenTurkey and Belgium at the Gursel-Aksel Stadium in Izmir on November 12, 2026. (Photo by YASIN AKGUL / AFP)
Arda Güler erzielt beim 1:2 gegen Belgien den einzigen Treffer © APA/AFP/YASIN AKGUL

Bisher ließ Zidane in seiner lange erwarteten Amtszeit nur gegen Italien (1U, 1N) Punkte liegen. Die Legende wird es aber tunlichst vermeiden wollen, mit einem Verpassen des Nations-League-Viertelfinals in die Équipe-Karriere zu starten.

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