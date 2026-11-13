Nach Tod de Miguel (†30): Torwart für zwölf Spiele gesperrt

Nach dem Tod des spanischen Profis Jesús de Miguel (†30) ist Torwart Jesús Owono für zwölf Spiele gesperrt worden. Der Schlussmann des FC Andorra hatte seinen Gegenspieler bei einem Zweitliga-Spiel schwer gefoult.

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Der Disziplinarausschuss des spanischen Fußballverbands verhängte die Höchststrafe von zwölf Spielen. "Zwölf Spiele sind die höchste Sperre, die der Disziplinarkodex für die im Schiedsrichterbericht beschriebenen Vorgänge vorsieht", heißt es in der Entscheidung.

Der Vorfall ereignete sich am 2. November beim Zweitliga-Duell zwischen dem FC Andorra und CD Teneriffa, das 2:2 endete. Owono stieg dabei hart gegen de Miguel ein und sah die Rote Karte. Der 30-jährige Angreifer musste auf dem Platz behandelt und anschließend auf einer Trage abtransportiert werden. Einen Tag später starb er im Krankenhaus.

Polizei ermittelt gegen den Torwart

Neben der sportlichen Strafe beschäftigt sich auch die spanische Polizei mit dem Fall. Die Mordkommission nahm Ermittlungen gegen Owono auf. Laut Nachrichtenagentur AP geht es um den möglichen Verdacht der fahrlässigen Tötung.

Allerdings könnte es gar nicht zu einem Strafverfahren kommen. Wie spanische Medien berichten, hält Teneriffas Oberstaatsanwalt José Luis Sánchez-Jáuregui ein strafrechtliches Vorgehen wegen eines Vorfalls im Rahmen eines Fußballspiels für sehr unwahrscheinlich.

Torwart zeigt sich tief betroffen

Nach dem Tod seines Gegenspielers äußerte sich Owono öffentlich erschüttert. Wie die spanische Zeitung "Marca" berichtet, wird der Torwart inzwischen von Psychologen und Ärzten seines Vereins betreut.

"Es fällt mir schwer, Worte zu finden, und es ist für mich sehr schwierig, das Geschehene überhaupt zu begreifen. Der Verlust von Jesús schmerzt mich unendlich", schrieb der Nationaltorwart von Äquatorialguinea.

Seine Gedanken seien bei de Miguel, dessen Familie und allen Menschen, die ihn geliebt hätten. Er wisse, dass noch viele Fragen zu klären seien, und werde sich allem, was auf ihn zukomme, mit größtem Respekt stellen.

"Aber im Moment kann ich offen gesagt an nichts anderes denken als an Jesús und den Schmerz, den wir alle erleben", schrieb Owono. Seine Erklärung beendete er mit den Worten: "Ruhe in Frieden, Jesús."