Romeo & Julia: Großer Jubel bei der Premiere

Großer Publikumserfolg in der Wiener Stadthalle: Rund 20 Jahre nach der Erstaufführung feierte das Erfolgsmusical "Romeo & Julia" eine umjubelte und restlos ausverkaufte Premiere.

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Mit stehenden Ovationen und einem begeisterten Publikum feierte die Neuinszenierung von "Romeo & Julia" am Samstag ihre Premiere in der voll besetzten Wiener Stadthalle. Rund zwei Jahrzehnte nach der ersten Spielzeit im Jahr 2005 fand das französische Erfolgsmusical damit seinen Weg zurück auf eine heimische Bühne.

Starbesetzung hinter den Kulissen

Für die Rückkehr zeichnete das einstige Bühnenpaar von 2005 verantwortlich: Marjan Shaki und Lukas Perman, der das Projekt über seine eigene Firma PermanProductions abwickelte, wechselten diesmal hinter die Kulissen. Sie übernahmen Konzept, Regie sowie Kostüme und stellten eine prominente Darstellerriege zusammen. Die musikalische Leitung lag bei Carsten Paap, während Jerôme Knols für die Choreografien verantwortlich zeichnete und Studierende der MUK das Ensemble verstärkten.

Amelie Sarich, Lukas Mayer © Katharina schiffl

Hochkarätige Besetzung auf der Bühne

Auf der Bühne vereinte die Inszenierung erfahrene Musical-Stars und neue Gesichter:

Publikumslieblinge von 2005: Carin Filipcic, Mark Seibert, Matthias Edenborn und Reinwald Kranner kehrten zurück.

Prominente Verstärkung: Annemieke van Dam, Serkan Kaya und Dorina Garuci ergänzten das Aufgebot.

Neues Liebespaar: Amelie Sarich, Tochter von Ann Mandrella und Drew Sarich, stand gemeinsam mit Senkrechtstarter Lukas Mayer im Mittelpunkt.

Das Star-Foto des Tages 1 / 18 Georgia May Jagger und Jerry Hall - das Tochter-Mama-Duo posiert zusammen bei einer Veranstaltung. © Hara Kaur/Dave Benett/Getty Images for NET-A-PORTER Königin Maxima betrachtet Bilder bei der 'Cooking from the Fridge' - Ausstellung im Bonnefanten Museum in Maastricht. Dabei trägt sie Turban und ein farblich passendes Kleid. © EPA Bei der London-Premiere von "Ebenezer" ging es natürlich schon mal weihnachtlich zu: Johnny Depp ist in der Hauptrolle des grantigen Ebenezers zu sehen, Ex-"Harry-Potter"-Star Rupert Grint ebenfalls in einer großen Rolle. © Grant Buchanan/Dave Benett/WireImage

Auszeichnung für ausverkaufte Shows

Nach dem emotionalen Finale, bei dem das Ensemble gemeinsam mit dem Publikum den Hauptsong "Liebe" anstimmte, gab es für die Produktion eine besondere Würdigung: Für drei restlos ausverkaufte Vorstellungen in der Halle F wurde das Team mit dem "Wiener Stadthalle SOLD OUT! Award" ausgezeichnet.