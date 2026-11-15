Stadthalle
Romeo & Julia: Großer Jubel bei der Premiere
Mit stehenden Ovationen und einem begeisterten Publikum feierte die Neuinszenierung von "Romeo & Julia" am Samstag ihre Premiere in der voll besetzten Wiener Stadthalle. Rund zwei Jahrzehnte nach der ersten Spielzeit im Jahr 2005 fand das französische Erfolgsmusical damit seinen Weg zurück auf eine heimische Bühne.
Auch interessant
Starbesetzung hinter den Kulissen
Für die Rückkehr zeichnete das einstige Bühnenpaar von 2005 verantwortlich: Marjan Shaki und Lukas Perman, der das Projekt über seine eigene Firma PermanProductions abwickelte, wechselten diesmal hinter die Kulissen. Sie übernahmen Konzept, Regie sowie Kostüme und stellten eine prominente Darstellerriege zusammen. Die musikalische Leitung lag bei Carsten Paap, während Jerôme Knols für die Choreografien verantwortlich zeichnete und Studierende der MUK das Ensemble verstärkten.
Hochkarätige Besetzung auf der Bühne
Auf der Bühne vereinte die Inszenierung erfahrene Musical-Stars und neue Gesichter:
- Publikumslieblinge von 2005: Carin Filipcic, Mark Seibert, Matthias Edenborn und Reinwald Kranner kehrten zurück.
- Prominente Verstärkung: Annemieke van Dam, Serkan Kaya und Dorina Garuci ergänzten das Aufgebot.
- Neues Liebespaar: Amelie Sarich, Tochter von Ann Mandrella und Drew Sarich, stand gemeinsam mit Senkrechtstarter Lukas Mayer im Mittelpunkt.
Das Star-Foto des Tages
1 / 18
Georgia May Jagger und Jerry Hall - das Tochter-Mama-Duo posiert zusammen bei einer Veranstaltung.
© Hara Kaur/Dave Benett/Getty Images for NET-A-PORTER
Königin Maxima betrachtet Bilder bei der 'Cooking from the Fridge' - Ausstellung im Bonnefanten Museum in Maastricht. Dabei trägt sie Turban und ein farblich passendes Kleid.
© EPA
Bei der London-Premiere von "Ebenezer" ging es natürlich schon mal weihnachtlich zu: Johnny Depp ist in der Hauptrolle des grantigen Ebenezers zu sehen, Ex-"Harry-Potter"-Star Rupert Grint ebenfalls in einer großen Rolle.
© Grant Buchanan/Dave Benett/WireImage
Auszeichnung für ausverkaufte Shows
Nach dem emotionalen Finale, bei dem das Ensemble gemeinsam mit dem Publikum den Hauptsong "Liebe" anstimmte, gab es für die Produktion eine besondere Würdigung: Für drei restlos ausverkaufte Vorstellungen in der Halle F wurde das Team mit dem "Wiener Stadthalle SOLD OUT! Award" ausgezeichnet.
OE24 TV Live-Stream
OE24 TV Live-Stream
Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden