Patriots verlängern mit Quarterback Cam Newton

Die New England Patriots einigen sich mit Quarterback Cam Newton auf eine Fortsetzung der Zusammenarbeit um ein weiteres Jahr.

Der sechsmalige Super-Bowl-Champion - die New England Patriots - machen mit Spielmacher Cam Newton weiter gemeinsame Sache. Bereits in der Saison 2020 Newton beim Team von Head Coach Bill Belichick unter Vertrag. In 15 Partien warf Newton für 2657 Yards und acht Touchdowns bei zehn Interceptions. Zudem lief er zwölfmal selbst in die Endzone.

Der neue Ein-Jahres-Vertrag soll ein Gesamtvolumen von knapp 14 Millionen Dollar haben. Wie genau sich die Summe in Bonuszahlungen und garantierte Zahlungen aufteilt, ist noch nicht bekannt.

Laut Medienberichten soll die Entscheidung pro Newton die Patriots allerdings nicht davon abhalten, sich möglicherweise im Draft oder im Zuge eines Trades die Dienste eines weiteren Quarterbacks zu sichern.