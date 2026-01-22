Alles zu oe24VIP
Mercedes F1 W17
© Instagram

Formel 1:

Mercedes präsentiert W17! Neuer F1-Bolide in Silverstone vorgestellt

22.01.26, 22:07
Mercedes hat in Silverstone seinen neuen Formel-1-Boliden "AMG F1 W17 E Performance" für die Saison 2026 vorgestellt. Das Chassis ist kleiner, schmaler und leichter als das Vorgängermodell. Das Auto hat bewegliche Front- und Heckflügel.

Der Mercedes-Rennstall hat am Donnerstag in Silverstone seinen neuen Boliden "AMG F1 W17 E Performance" für die heurige Formel-1-Saison vorgestellt. Teamchef Toto Wolff betonte, das kleinere, schmalere und leichter Chassis sei bestens auf die technischen Neuerungen mit neuem Motorenreglement abgestimmt. Die weiterhin überwiegend inschwarz gehaltenen Autos mit grünen Streifen verfügen über bewegliche Front- und Heckflügel.

Innovation für 2026 gefordert

"Die Formel 1 wird sich 2026 grundlegend verändern, und wir sind auf diesen Übergang vorbereitet", sagte Wolff. "Das neue Reglement erfordert Innovation und absolute Konzentration in allen Leistungsbereichen. Unsere Arbeit am neuen Auto und die langfristige Entwicklung der Antriebseinheit und fortschrittlicher nachhaltiger Kraftstoffe spiegeln diesen Ansatz wider."

Showrunden und Testfahrten

Die Mercedes-Piloten George Russell und Andrea Kimi Antonelli drehten auf der Silverstone-Strecke einige Showrunden mit dem neuen Wagen. Nächste Woche absolvieren in Barcelona alle Teams offizielle Testfahrten unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Die Präsentation markiert den Start in eine Saison mit umfassenden technischen Änderungen.

Toto Wolff
© Getty

Mercedes bereitet sich auf die Herausforderungen des neuen Motorenreglements vor, während das Team gleichzeitig an nachhaltigen Kraftstoffen und der Antriebseinheit arbeitet. Der W17 soll die Anforderungen des veränderten Formel-1-Reglements optimal umsetzen.

