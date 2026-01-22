Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sportdaten
ÖFB CUP 2. Liga Bundesliga Europa League Conference League Champions League EM-Qualifikation WM-Qualifikation Nations League
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sportdaten:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. Internationale Klub-Bewerbe
  5. Europa League
Arnautovic
© Getty

Goldtor-Vorlage

Roter Stern fixiert Aufstieg! Arnautovic-Assist zum 1:0-Sieg in Malmö.

22.01.26, 21:16
Teilen

Marko Arnautovic hat mit Roter Stern Belgrad den Einzug in die K.o.-Phase der Europa League fixiert. Der ÖFB-Stürmer bereitete das Siegtor zum 1:0-Erfolg in Malmö vor. Der serbische Serienmeister ist nicht mehr aus den Aufstiegsrängen zu verdrängen.

ÖFB-Stürmer Marko Arnautovic hat mit Roter Stern Belgrad in der Europa League den Einzug in die K.o.-Phase fixiert. Der serbische Serienmeister setzte sich bei Malmö FF mit 1:0 durch und ist mit 13 Punkten eine Runde vor Ende der Ligaphase nicht mehr aus den Aufstiegsrängen zu verdrängen. Arnautovic bereitete das Goldtor des 17-jährigen Ausnahmetalents Vasilije Kostov in der 16. Minute vor.

Arnautovic nach 75 Minuten ausgewechselt

Österreichs Rekordnationalspieler wurde eine Viertelstunde vor Schluss ausgewechselt. Tabellenführer Olympique Lyon und Titelfavorit Aston Villa zogen mit ihren jeweils sechsten Siegen im siebenten Spiel bereits ins Achtelfinale ein.

Arnautovic
© Gepa

Aston Villa ist kommenden Donnerstag Abschlussgegner von Red Bull Salzburg. Während Arnautovic mit Roter Stern den Aufstieg schaffte, verpasste Sturm Graz die K.o.-Phase.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.
Auf sport24 finden Sie täglich die aktuellen Berichte und News aus der Welt des Sports – von Fußball bis Tennis, von Formel1 bis US-Sports. Dazu gibt es die Ergebnisse, Daten und Tabellen im Überblick. So bleiben Sie immer auf dem Laufenden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden