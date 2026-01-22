Roter Stern fixiert Aufstieg! Arnautovic-Assist zum 1:0-Sieg in Malmö.

Marko Arnautovic hat mit Roter Stern Belgrad den Einzug in die K.o.-Phase der Europa League fixiert. Der ÖFB-Stürmer bereitete das Siegtor zum 1:0-Erfolg in Malmö vor. Der serbische Serienmeister ist nicht mehr aus den Aufstiegsrängen zu verdrängen.

ÖFB-Stürmer Marko Arnautovic hat mit Roter Stern Belgrad in der Europa League den Einzug in die K.o.-Phase fixiert. Der serbische Serienmeister setzte sich bei Malmö FF mit 1:0 durch und ist mit 13 Punkten eine Runde vor Ende der Ligaphase nicht mehr aus den Aufstiegsrängen zu verdrängen. Arnautovic bereitete das Goldtor des 17-jährigen Ausnahmetalents Vasilije Kostov in der 16. Minute vor.

Arnautovic nach 75 Minuten ausgewechselt

Österreichs Rekordnationalspieler wurde eine Viertelstunde vor Schluss ausgewechselt. Tabellenführer Olympique Lyon und Titelfavorit Aston Villa zogen mit ihren jeweils sechsten Siegen im siebenten Spiel bereits ins Achtelfinale ein.

Aston Villa ist kommenden Donnerstag Abschlussgegner von Red Bull Salzburg. Während Arnautovic mit Roter Stern den Aufstieg schaffte, verpasste Sturm Graz die K.o.-Phase.