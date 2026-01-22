Salzburg dominiert! 3:1-Sieg gegen Basel lässt auf Play-off hoffen

Salzburgs Chance auf das Europa-League-Play-off lebt weiter. Die Bullen feierten einen souveränen 3:1-Heimsieg über Basel. Kerim Alajbegovic ebnete mit einem frühen Doppelpack den Weg zum Erfolg.

Noch lebt Salzburgs Chance auf das Play-off der Europa-League. Am Donnerstag feierten die Bullen einen verdienten 3:1-(3:0)-Heimsieg über einen harmlosen FC Basel und dürfen mit nun sechs Punkten zumindest rein rechnerisch auf einen Platz unter den Top 24 hoffen. Mann des Spiels war Kerim Alajbegovic, der mit seinen frühen Treffern in der 4. und 12. Minute den Weg zum zweiten Sieg im siebenten Spiel ebnete. Das dritte Tor erzielte Frans Krätzig (35.).

Daniliuc-Patzer leitet Sieg ein

Den guten Start hatte Salzburg einem schweren Schnitzer seines Ex-Kickers Flavius Daniliuc zu verdanken. Alajbegovic fing den langsamen Querpass ab, sein Schuss aus gut 20 Metern ins lange Eck wurde noch abgefälscht. Keine zehn Minuten später war der technisch starke bosnische Teamkicker erneut zur Stelle und erhöhte auf 2:0. Basel von Ex-Altach-Coach Ludovic Magnin wirkte auffällig passiv, Mittelfeld-Altstar Xherdan Shaqiri fiel nicht auf und wurde zur Pause ausgewechselt.

© gepa

Später Anschlusstreffer ändert nichts

Basels einziger Treffer durch Jeremy Agbonifo (56.) zum 1:3 resultierte aus einem Abwehrpatzer und konnte der Partie keine Wende mehr geben. Der währte nur kurz, Salzburg riss das Spiel wieder an sich und hatte noch mehrere Gelegenheiten auf ein viertes Tor.

Zum Abschluss muss Salzburg am kommenden Donnerstag (21.00 Uhr) bei Aston Villa, das bereits ein Achtelfinal-Fixticket hat, siegen und ist zudem auf Schützenhilfe angewiesen.