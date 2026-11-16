80.000 Euro Sozialbetrug in Neunkirchen

Ein 53-jähriger Bosnier soll in Niederösterreich fast 80.000 Euro an Sozialleistungen kassiert haben, obwohl er im Ausland lebte.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Auf dem Papier wohnte der Mann im Bezirk Neunkirchen, tatsächlich hielt er sich laut Polizei durchgehend außerhalb Österreichs auf. Am Freitag wurde er festgenommen.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft sitzt er jetzt in der Justizanstalt Wiener Neustadt. Aussagen wollte er keine machen.

Scheinwohnsitz

Von 1. Jänner 2019 bis 7. Juni soll der Beschuldigte die Pensionsversicherungsanstalten über seinen Lebensmittelpunkt getäuscht haben. Er bezog Rehabilitationsgeld und Ausgleichszahlungen, die ihm nicht zustanden.

Der Schaden beträgt fast 80.000 Euro. Weitere 13.000 Euro wollte er sich ergaunern, doch es blieb beim Versuch. Es gilt die Unschuldsvermutung.