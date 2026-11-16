Pensionsversicherung
80.000 Euro Sozialbetrug in Neunkirchen
Auf dem Papier wohnte der Mann im Bezirk Neunkirchen, tatsächlich hielt er sich laut Polizei durchgehend außerhalb Österreichs auf. Am Freitag wurde er festgenommen.
Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft sitzt er jetzt in der Justizanstalt Wiener Neustadt. Aussagen wollte er keine machen.
Auch interessant
Scheinwohnsitz
Von 1. Jänner 2019 bis 7. Juni soll der Beschuldigte die Pensionsversicherungsanstalten über seinen Lebensmittelpunkt getäuscht haben. Er bezog Rehabilitationsgeld und Ausgleichszahlungen, die ihm nicht zustanden.
Der Schaden beträgt fast 80.000 Euro. Weitere 13.000 Euro wollte er sich ergaunern, doch es blieb beim Versuch. Es gilt die Unschuldsvermutung.
OE24 TV Live-Stream
OE24 TV Live-Stream
Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden