Loisium-Aus in Langenlois

Paukenschlag in Langenlois: Das Loisium Resort gehört nicht mehr zur Marke Loisium. Um den Namen wird hart verhandelt.

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Wer die Hotelseite öffnet, findet seit einer Woche nur eine knappe Mitteilung: Das Resort ist ab sofort nicht mehr Teil des Portfolios. Grund ist der Ausstieg von Limestone Capital aus dem Managementvertrag. Die Investmentfirma hatte im Vorjahr gemeinsam mit Soravia die Mehrheit an der Loisium-Gruppe übernommen.

Name wackelt

Die Immobilie bleibt im Besitz von Tuula Nidetzky. Online ist das Hotel derzeit kaum erreichbar, telefonisch unter 77100 laufen Anfragen und Buchungen aber normal.

Die 112 Zimmer und Suiten firmieren vorerst als "Wine & Spa Hotel Langenlois". Hoteldirektor Philipp Pratl, seit Jänner im Amt und für 70 Mitarbeiter verantwortlich, sieht darin eine "große Chance", das Haus stärker in der Region zu verankern.

Weinwelt bleibt

Unverändert läuft die Steininger Loisium Weinwelt, die Lisa und Eva Steininger vor rund einem Jahr übernommen haben.