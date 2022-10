Neuer 3er BMW sorgt für gemischte Gefühle

BMW präsentiert sein neues Mittelklasse-Fahrzeug. Während sich äußerlich nicht sonderlich viel ändert, dürften sich bisherige BMW Fahrer im Innenraum etwas Eingewöhnen müssen.

Bei neuen BMW-Modellen setzt der Autohersteller auf einen großen Kühlergrill und ein Infotainmentsystem ohne iDrive-Controller, was bei vielen Markenanhängern auf Unverständnis stößt. Beide Dinge sind im Facelift des neuen BMW M340i nicht mit dabei. Stattdessen bekommt man nun, neben den bisherigen 374 PS, noch 11 extra Pferdchen von einem Elektromotor. Mit dem standardmäßigen Allradantrieb lässt sich der Mittelklasse-Schlitten dann in 4,4 Sekunden auf Tempo 100 katapultieren. Ende ist dann abgeregelt ab 250 km/h.

© BMW ×

Sowohl leise als auch laut, lässt sich der 3er durch die Straßen manövrieren. Dafür sorgt eine klappengesteuerte Sportabgasanlage. Mit 480 Litern Stauraum kann man auch so manches Gepäck leicht transportieren. Optisch fällt der Wagen vor allem durch seine geschärfte Front auf. Im Innenraum wurde einiges geändert, so wurden Tasten und Schalter derart reduziert, dass sogar die Klimaanlage per Touchscreen bedient werden muss.

© BMW ×

Kostenpunkt: 71 300 Euro. Mit weniger Leistung und niedrigerer Höchstgeschwindigkeit, dafür aber mehr Stauraum kann man sich auch die Touring-Variante kaufen, die mit 53 200 Euro auch weniger auf die Geldbörse geht.