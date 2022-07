Autistischer Bub beginnt wegen Hund wieder zu sprechen

Das neue tierische Familienmitglied veränderte das Leben von Leon Kirby-Bulner (5) und seiner Familie komplett.

Seit seiner Geburt leidet Leon Kirby-Bulner an einer seltenen Gehirnkrankheit und an Autismus. Nach etlichen Krankenhausbesuchen wurde zudem noch Defekte in der Schädelbasis und im Kleinhirn diagnostiziert. Leon muss mit Erstickungsanfällen, Gleichgewichtsstörungen und starken Kopfschmerzen leben.

© Instagram/mancub_and_fern ×

"Er sprach nicht und es war fast so, als wäre er in seiner eigenen kleinen Welt", erzählt seine Mutter Hayley gegenüber Newsweek. Oft saß das Kind nur in einer Ecke und schaukelte vor und zurück.

Doch als der Cockerspaniel Fern in das Leben des Kindes tritt, ändert sich sein ganzes Leben. Als seine Eltern Leon den Hund vorstellen, beginnen seine Augen zu funkeln. Von Beginn an sind die beiden Freunde. Leon macht seither extreme Fortschritte und kommuniziert sogar mit seiner Umwelt.

"Fern ließ Wunder in unserer Familie passieren", sagt seine Mutter zu Newsweek. Sein Leben habe sich stark zum Positiven verändert.