Darüber beschwert sich der Mann mit dem größten Penis der Welt

Der Amerikaner Jonah Falcon hält den inoffiziellen Rekord für den größten Penis der Welt, mit einer außergewöhnlichen Größe von mehr als 33 Zentimeter.

Der Mann mit "größtem Penis der Welt" sagt, dass Frauen beim Sex mit seiner enormen Größe zu kämpfen haben. Für Jonah Falcon, dessen Penis um die 33 Zentimeter lang sein soll, bringt dies aber auch noch andere Probleme mit sich. So muss er bei der Flughafenkontrolle meist eine zusätzliche Kontrolle über sich ergehen lassen.

© jonahfalcon1970/Instagram

In einer Fenrsehdokumentation sprach der Mann die negativen Auswirkungen seiner Männlichkeit auf sein Sexleben gesprochen. Er erklärte: "In letzter Zeit ist die größte Herausforderung, dass, ich weiß nicht, ob ich ein bisschen dicker geworden bin oder was, aber die Frauen haben angefangen, mich aus irgendeinem Grund nicht mehr unterzubringen und ich habe keine Ahnung, warum.

© jonahfalcon1970/Instagram

"Ich benutze alle möglichen Gleitmittel, es ist so, als hätten sie erwartet, dass ich groß bin, aber nicht so groß. Und der inoffizielle Rekordhalter verriet sogar, dass er beim Sex vorsichtig sein musste, um sein kostbares Gut nicht zu beschädigen. "Ich war immer sehr vorsichtig, um ihn nicht zu beschädigen. Ich erinnere mich, dass ich einmal in die falsche Richtung hart wurde, und es gab eine sehr kleine Penisfraktur", gestand er.

Trotz dieser jüngsten Probleme hat Jonah auch zugegeben, dass seine extreme Größe in der Vergangenheit eine Reihe von Vorteilen mit sich brachte. In einem Interview verriet er, dass die Leute annehmen könnten, er sei egoistisch, stellte aber klar: "Ich brauche kein schickes Auto, ich brauche keine Waffe, ich trage gerne eine Maske und so weiter, weil ich niemandem meine Männlichkeit beweisen muss."