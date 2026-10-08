Autofahrer (61) rast vier Jugendliche in den Tod

Ein riskantes Überholmanöver endete für vier Jugendliche mit dem Tod.

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Brandenburg ist geschockt. Als ein riskantes Überholmanöver außer Kontrolle geriet, geschah das Schlimmste für die Jugendlichen die auf dem Weg nach dem Ort Wullwinkel waren.

Um 19.40 Uhr versuchte der Mann (61) mit seinem PKW zu überholen. Auf der Rüdnitzer Chaussee wollte er gleich in einem mehrere Fahrzeuge hinter sich lassen, da kamen ihm vier Mopeds entgegen.

Die Jugendlichen waren zwischen 16 und 19 Jahren, das Mädchen war sogar erst 14 und saß als Beifahrer auf einem der Mopeds. Nur einer der Jugendlichen konnte noch mit seinem Moped ausweichen, die anderen drei wurden von dem Lenker über den Haufen gerast.

Einsatzkräfte von Seelsorgern betreut

Nach dem Horror-Crash fing der Wagen des Lenker Feuer. Nach Angaben der Polizei brannte er komplett aus. Der Feuerwehr gelang es aber noch den Lenker aus dem brennenden und am Dach liegenden Auto zu bergen. Für die Jugendlichen kam jede Hilfe zu spät: sie verstarben noch am Unfallort an den schweren Verletzungen.

Selbst die Einsatzkräfte mussten von Seelsorgern betreut werden. Es war nach ihren Angaben einer der schlimmsten Einsätze, die sei erleben mussten.