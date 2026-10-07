Tödlicher Unfall
Auto erfasst Moped-Gruppe: Vier Tote
Deutschland. Auf der Landesstraße 200 bei Biesenthal im Landkreis Barnim (Brandenburg) ereignete sich am Mittwochabend gegen 19.40 Uhr ein verheerender Verkehrsunfall. Wie die Polizeidirektion Ost des Landes Brandenburg mitteilte, war ein Autofahrer auf der Rüdnitzer Chaussee in Fahrtrichtung Wullwinkel unterwegs und versuchte, mehrere vor ihm fahrende Fahrzeuge zu überholen.
Tödliche Kollision auf L200
Dabei erfasste der überholende Wagen eine Gruppe von Mopedfahrern und prallte gegen drei von insgesamt vier Kleinkrafträdern. Auf den betroffenen Mopeds saßen vier Menschen, darunter eine Beifahrerin im Sozius. Alle vier Personen starben bei der Kollision noch vor Ort.
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Vierter Fahrer weicht aus
Ein vierter Mopedfahrer konnte dem Auto hingegen ausweichen und blieb unverletzt. Das beteiligte Auto geriet nach dem Aufprall in Brand und musste von den Einsatzkräften gelöscht werden. Rettungskräfte brachten den verletzten Autofahrer daraufhin in ein Krankenhaus.
Notfallseelsorger betreuen Angehörige
Zur Unterstützung der Unfallaufnahme ist ein unabhängiger Sachverständiger vor Ort im Einsatz. Die betroffene Fahrbahn musste für die Dauer des Rettungseinsatzes komplett gesperrt werden. Notfallseelsorger und Einsatznachsorgeteams betreuten mehrere Angehörige der Verstorbenen, die zur Unfallstelle gekommen waren, sowie betroffene Einsatzkräfte.
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