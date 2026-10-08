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Teenie-Täter

Bub (13) wollten in U-Bahn-Station Weste rauben

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Eine U-Bahn fährt in die Station Ottakring ein, mehrere Personen warten am Bahnsteig.
© Wikipedia: Bahnsteig in Ottakring.
Ein 14-jähriger Tschetschene und ein Syrer (16) sollen in Ottakring einem jüngeren Burschen die Status-Mode-Weste (schwarz, ärmellos, Lacoste) abgepresst haben.
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Wien. Jetzt ausgeforscht werden konnten die beiden Angreifer, die Anfang September in der U-Bahn-Station Ottakring einen 13-Jährigen aufgelauert und beim Warten auf die U3 mehrfach geschlagen haben sollen. Außerdem drohten sie dem Wiener (mit arabischen Wurzeln) mit dem Umbringen, wenn er ihnen die Lacoste-Steppweste nicht übergibt.

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Nachdem der mutmaßliche Raub trotz mehrfacher Schläge erfolglos geblieben war, flüchteten die beiden Teenie-Tatverdächtigen. Da zwischen dem Opfer und den mutmaßlichen Peinigern ein Bekanntschaftsverhältnis besteht, konnten die beiden gesuchten Jugendlichen im Zuge der Ermittlungen ausgeforscht werden.

Bei ihren Vernehmungen zeigten sich beide nicht geständig. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurden sie auf freiem Fuß angezeigt.

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