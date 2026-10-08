24-Jähriger verprügelte Freundin und zog Messer

Der Serbe wurde festgenommen und ist nicht geständig.

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Wien. Ein 24-Jähriger ist in der Nacht auf Donnerstag in Wien-Margareten nach einem Angriff auf seine ein Jahr jüngere Freundin festgenommen worden. Der Serbe soll die 23-Jährige geschlagen und ihr gedroht haben, sie mit einem Küchenmesser umzubringen, berichtete Polizeisprecher Markus Dittrich. Die Frau habe sich gewehrt, Nachbarn wurden auf den Lärm aufmerksam und riefen die Polizei.

Eifersucht als Motiv

Der Beschuldigte wurde vorläufig festgenommen und mit einem Betretungs- und Annäherungsverbot sowie einem vorläufigen Waffenverbot belegt. "In seiner Vernehmung zeigte sich der Tatverdächtige nicht geständig. Er befindet sich derzeit noch in polizeilichem Gewahrsam", sagte der Sprecher. Als Motiv wird Eifersucht angenommen.