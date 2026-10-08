Explosion bei Tankstelle: 70-Jähriger schwer verletzt

Das Opfer erlitt schwere Verbrennungen und wurde ins Krankenhaus geflogen.

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Burgenland. Ein 70-Jähriger hat durch eine Explosion am Mittwochnachmittag im Bezirk Güssing schwere Verbrennungen erlitten. Der Mann führte Arbeiten in einem sogenannten Domschacht bei einer Tankstelle durch, als sich durch Funkenflug Treibstoffdämpfe entzündeten. Er wurde mit dem Notarzthubschrauber Christophorus 16 ins Landeskrankenhaus Graz geflogen, berichtete die Landespolizeidirektion Burgenland am Donnerstag.

Bei Arbeiten in Domschacht

Der Österreicher arbeitete mit einer elektrischen Schleifmaschine in einem Domschacht der Tankstelle. Durch Funkenflug dürften sich die Treibstoffdämpfe in dem Schacht entzündet haben.