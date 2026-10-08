oe24
TV
E-Paper
Immo
Österreich

Durch Funkenflug

Explosion bei Tankstelle: 70-Jähriger schwer verletzt

Gelber Rettungshubschrauber fliegt vor bewölktem Himmel in Richtung Kamera.
© GettyImages Jaromir
Das Opfer erlitt schwere Verbrennungen und wurde ins Krankenhaus geflogen.
OE24 auf Google bevorzugen

Burgenland. Ein 70-Jähriger hat durch eine Explosion am Mittwochnachmittag im Bezirk Güssing schwere Verbrennungen erlitten. Der Mann führte Arbeiten in einem sogenannten Domschacht bei einer Tankstelle durch, als sich durch Funkenflug Treibstoffdämpfe entzündeten. Er wurde mit dem Notarzthubschrauber Christophorus 16 ins Landeskrankenhaus Graz geflogen, berichtete die Landespolizeidirektion Burgenland am Donnerstag.

Auch interessant

Top-Beamter starb bei Absturz auf Loser

Reumannplatz: Todes-Drama in Bim

Zwei kleine Igel aus Swimmingpool gerettet

Bei Arbeiten in Domschacht

Der Österreicher arbeitete mit einer elektrischen Schleifmaschine in einem Domschacht der Tankstelle. Durch Funkenflug dürften sich die Treibstoffdämpfe in dem Schacht entzündet haben.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

24-Jähriger verprügelte Freundin und zog Messer

Jogger fand toten Radfahrer in Bachbett

Heiße Rotwein-Schokolade für kalte Tage

Europas Leitbörsen weiter in der Verlustzone

Bar, Babes & Bouncers

Bub (13) wollten in U-Bahn-Station Weste rauben

Ladendiebe am Hauptbahnhof wiedererkannt

Autodieb nach Coup in Kärnten in Kroatien gefasst

Bayern-Alarm: Mourinho will Superstar zu Real lotsen

Wetterprognose für die kommenden 7 Tage