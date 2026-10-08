Kletterer stürzte auf dem Loser in den Tod

Für den 59-Jährigen kam jede Hilfe zu spät. Er verstarb an Ort und Stelle.

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Stmk. Zu dem tragischen Unfall kam es am Mittwoch auf dem Loser im Bezirk Liezen. Ein 59-Jähriger aus dem Bezirk Neunkirchen in Niederösterreich war am Vormittag allein am Klettersteig "Sissi" in der Südwand des Losers auf einer Seehöhe von rund 1.800 Metern unterwegs. Er war kurz vor dem Ausstieg, als es zu dem Absturz kam.

Zeugen schlugen Alarm

Der Kletterer stürzte über felsdurchsetztes Gelände. Eine Bekannte, mit der er zuvor unterwegs war, sowie andere Alpinisten riefen den Notarzt, dieser konnte aber nur noch den Tod des Mannes feststellen.

Der Klettersteig ist rund 400 Meter lang und wird als schwer eingestuft, das Opfer galt als sehr erfahren.