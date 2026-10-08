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Getunter E-Roller

Mit 74 km/h-Scooter schwer gestürzt

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Scooter: Von 101 auf 170 Alkoholanzeigen in einem Jahr
© APA/GEORG HOCHMUTH
Ein 22-Jähriger wurde Mittwochabend bei einem Sturz mit seinem aufgemotzten E-Scooter im Bezirk Villach schwer verletzt. 
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Ktn. Gegen 18.20 Uhr lenkte der junge Mann aus dem Bezirk Villach seinen E-Roller auf dem Radweg von Arnoldstein in Richtung Villach.  Laut Zeugen war der 22-Jährige dabei mit weit erhöhter Geschwindigkeit unterwegs - zur Erinnerung: E-Scooter dürfen wie z.B. auch E-Bikes in Österreich nur 25 km/h drauf haben, danach MUSS der Motor abriegeln. Leider gibt es spezielle Software zum Speed-Tunen oder in Fernost hergestellte Status-Roller, die von Haus aus zwei- bis viermal schneller sind als erlaubt, die man aber ganz einfach bestellen und sich am Post- und Paket-Weg liefern lassen kann.

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Mit genau so einem Raser-Roller war der Kärntner unterwegs, als zeitgleich eine Pkw-Lenkerin von einem Parkplatz über den Radweg auf die B 83 einfuhr. Der Lenker des E-Scooters kam dabei ohne Kollision mit dem Fahrzeug zu Sturz. Dabei erlitt der 22-Jährige schwerste Verletzungen. Nach der Erstversorgung wurde er vom Rettungshubschrauber ins Klinikum Klagenfurt geflogen.

Im Anschluss wurde mit dem E-Scooter ein Rollentest durchgeführt. Dabei wurde festgestellt, dass mit dem Fahrzeug eine Geschwindigkeit von bis zu 74 km/h erreicht werden kann.

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