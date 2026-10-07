Feuer-Drama
Lkw brannte aus: Fahrer starb im Spital
Tirol. Aus noch nicht restlos geklärter Ursache war es in der Nacht zum 20. September kurz nach zwei Uhr in der Nacht auf einem Parkplatz in Achenkirch im Bezirk Schwaz zum Brand einer Sattelschlepper-Zugmaschine gekommen. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand die Zugmaschine bereits in Vollbrand. Die Löscharbeiten wurden von den Freiwilligen Feuerwehren durchgeführt. Einsatzkräfte des Roten Kreuzes befanden sich ebenfalls schnell vor Ort.
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Der Lenker, ein Bulgare, hatte sich, als das Feuer ausbrach, in der Fahrerkabine befunden und war vermutlich eingeknickt. Mit schwersten Brandverletzungen konnte er sich noch selbstständig ins Freie retten. Der 65-Jährige wurde mit dem Notarzthubschrauber ins Unfallklinikum Murnau eingeliefert. Dort kämpften die Ärzte um das Leben des Berufschauffeurs, der in der Klinik leider seinen Verletzungen erlag.
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