15-Jähriger auf Parkbank halb verblutet

Dass es nicht noch viel schlimmer ausgegangen ist, verdankt das junge Opfer einer Passantin, die zufällig ein Handtuch eingesteckt hatte und das schwer verletzte Bein abband.

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Wien. Was genau im Vorfeld im Hyblerpark in Simmering Mittwochnachmittag - falls einer der Beteiligten noch die Schulbank drückt, nach Schulschluss - um 13.30 Uhr passiert ist, kann derzeit noch nicht gesagt werden, das Opfer, ein 15-jähriger Rumäne, verlor darüber noch kein Wort.

Die couragierte Passantin erkannte angesichts des Burschen, der zuerst humpelte und sich dann erschöpft auf eine Parkbank regelrecht fallen ließ, sofort den Ernst der Lage: Wie sich zeigte, hatte der 15-Jährige einen Messerstich im Oberschenkel, der in bzw. nahe an die Arterie ging. Mit einem Handtuch band die Frau dem Jugendlichen die durchaus lebensbedrohliche Wunde ab.

Danach wurde der 15-Jährige durch die Berufsrettung notfallmedizinisch erstversorgt und anschließend mit dem Rettungshubschrauber schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Umgehend wurde eine Fahndung nach zwei Tatverdächtigen eingeleitet, die ebenfalls von der aufmerksamen Passantin bei der Flucht beobachtet werden konnten Nach ersten Erhebungen soll es sich um zwei dunkelhaarige Jugendliche im Alter des Opfers handeln. Einer der beiden soll eine helle Jeanshose und ein weißes T-Shirt getragen haben. Der zweite Tatverdächtige soll ebenfalls Jeans, jedoch ein blaues T-Shirt angehabt haben. Die Fahndung verlief bisher negativ. Die weiteren Ermittlungen sind im Gange.

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