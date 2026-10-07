85-Jährige vergewaltigt: Erste Hinweise auf diesen Mann

Schon mehrere konkrete Hinweise auf den Gesuchten, der über eine 85-Jährige in Wien hergefallen ist, sind eingegangen. Man kann nur hoffen, dass die richtige Spur schon dabei ist.

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Wien. Wie berichtet, war das Opfer in der Nacht auf Dienstag gegen 1.35 Uhr zu Fuß vom Hauptbahnhof nach Hause gegangen, als die Seniorin in der Arsenalstraße plötzlich von einem ihr unbekannten Mann in den Innenhof eines Wohnhauses gezogen worden sein soll. Dort soll der jetzt von den Ermittlern gesuchte Sexualstraftäter - der vor oder nach der abscheulichen Tat von einer Überwachungskamera gefilmt und von der 85-Jährigen als ihr Peiniger identifiziert wurde - die 85-Jährige sexuell missbraucht haben.

Mann trug Wasserflasche und abgelatschte weiße dreckige Sneaker. © LPD Wien

Passanten hörten die Hilferufe der Frau, sahen einen verdächtigen korpulenten Mann mit auffällig kleinem rundem Kopf und schütterem Haar im XXL-T-Shirt, Jeans und weißen Turnschuhen flüchten und verständigten die Polizei, die den Mann (der eine Mineralwasserflasche in Händen gehalten hatte und möglicherweise einen Schnauzbart hat) im Zuge einer Alarmfahndung jedoch nicht schnappen konnte.

Nach der Veröffentlichung des Fahndungsfotos auf Anordnung der Staatsanwaltschaft seien innerhalb weniger Stunden bereits konkrete Hinweise bei der Polizei eingegangen. "Die Ermittlungen sind in vollem Gange", berichtete Polizeisprecher Philipp Haßlinger. Die Hinweise würden derzeit vom Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Süd, bearbeitet. Weitere Hinweise (auch vertraulich) werden unter der Telefonnummer 01-31310-57800 erbeten