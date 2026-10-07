Jagd auf Täter
85-Jährige vergewaltigt: Erste Hinweise auf diesen Mann
Wien. Wie berichtet, war das Opfer in der Nacht auf Dienstag gegen 1.35 Uhr zu Fuß vom Hauptbahnhof nach Hause gegangen, als die Seniorin in der Arsenalstraße plötzlich von einem ihr unbekannten Mann in den Innenhof eines Wohnhauses gezogen worden sein soll. Dort soll der jetzt von den Ermittlern gesuchte Sexualstraftäter - der vor oder nach der abscheulichen Tat von einer Überwachungskamera gefilmt und von der 85-Jährigen als ihr Peiniger identifiziert wurde - die 85-Jährige sexuell missbraucht haben.
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Passanten hörten die Hilferufe der Frau, sahen einen verdächtigen korpulenten Mann mit auffällig kleinem rundem Kopf und schütterem Haar im XXL-T-Shirt, Jeans und weißen Turnschuhen flüchten und verständigten die Polizei, die den Mann (der eine Mineralwasserflasche in Händen gehalten hatte und möglicherweise einen Schnauzbart hat) im Zuge einer Alarmfahndung jedoch nicht schnappen konnte.
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