250-Kilo-Fliegerbombe in Graz entschärft

Ein Bagger hat bei Bauarbeiten in Graz eine 250 Kilogramm schwere Fliegerbombe freigelegt. Der Fund führte zu umfangreichen Sperren und einem Polizeieinsatz im Bezirk Gries.

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Bei Arbeiten im Bereich der Köflacher-Gasse stieß ein Bagger am Köflacher Bahnhof auf das Relikt aus dem Zweiten Weltkrieg. Nach dem Fund sicherten Einsatzkräfte das Areal ab und richteten umgehend einen Sperrkreis von 200 Metern ein. Neben zahlreichen Polizeistreifen war auch ein Sachkundiges Organ vor Ort im Einsatz.

Bagger legt Weltkriegsbombe frei

Die Sicherheitsmaßnahmen betrafen den gesamten Nahverkehr in diesem Bereich. Die Bahnstrecke der GKB musste ebenso komplett gesperrt werden wie sämtliche Bus- und Straßenbahnverbindungen. Für den Individualverkehr richteten die Einsatzkräfte örtliche Umleitungen ein, um ein größeres Verkehrschaos zu verhindern.

Sperrkreis und verkehrsweite Einschränkungen

Gegen 16:30 Uhr konnte der Entminungsdienst die 250 Kilogramm schwere Fliegerbombe schließlich direkt vor Ort entschärfen. Nach dem erfolgreichen Einsatz wurden sämtliche Sperren und verkehrsbehördlichen Maßnahmen wieder vollständig aufgehoben.