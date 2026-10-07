oe24
TV
E-Paper
Immo
Österreich

Bei Bauarbeiten

250-Kilo-Fliegerbombe in Graz entschärft

Ein Mann platziert eine Fliegerbombe mit Kranhilfe auf einem Erdloch, trägt Schutzhelm und Handschuhe.
© APA/HELMUT FOHRINGER
Ein Bagger hat bei Bauarbeiten in Graz eine 250 Kilogramm schwere Fliegerbombe freigelegt. Der Fund führte zu umfangreichen Sperren und einem Polizeieinsatz im Bezirk Gries.
OE24 auf Google bevorzugen

Bei Arbeiten im Bereich der Köflacher-Gasse stieß ein Bagger am Köflacher Bahnhof auf das Relikt aus dem Zweiten Weltkrieg. Nach dem Fund sicherten Einsatzkräfte das Areal ab und richteten umgehend einen Sperrkreis von 200 Metern ein. Neben zahlreichen Polizeistreifen war auch ein Sachkundiges Organ vor Ort im Einsatz.

Auch interessant

Bayern München jagt Ex-WAC-Kicker

Polizei jagt Puma mit Hubschrauber und Drohnen

Verdächtiger Fund auf Wiener Dachboden führt zu Polizei-Einsatz

Bagger legt Weltkriegsbombe frei

Die Sicherheitsmaßnahmen betrafen den gesamten Nahverkehr in diesem Bereich. Die Bahnstrecke der GKB musste ebenso komplett gesperrt werden wie sämtliche Bus- und Straßenbahnverbindungen. Für den Individualverkehr richteten die Einsatzkräfte örtliche Umleitungen ein, um ein größeres Verkehrschaos zu verhindern.

Sperrkreis und verkehrsweite Einschränkungen

Gegen 16:30 Uhr konnte der Entminungsdienst die 250 Kilogramm schwere Fliegerbombe schließlich direkt vor Ort entschärfen. Nach dem erfolgreichen Einsatz wurden sämtliche Sperren und verkehrsbehördlichen Maßnahmen wieder vollständig aufgehoben.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Kriegsgefangenen-Erlebnisse dokumentiert

250-Kilo-Fliegerbombe in Graz entschärft

Rob datet die Feindin seiner Schwester

Heimische Polizei fährt e-Golf

Waltraud P. muss ins Männergefängnis

Hauseinsturz in Wien: Vier Wohnungen aufgebrochen

85-Jährige vergewaltigt: Erste Hinweise auf diesen Mann

Wohin, wenn nicht ins Engländer? 7 Cafés, die einen Besuch wert sind

Rundgang: Hier sitzt Hoeneß seine Strafe ab

Hofer: "Hätte es genauso gemacht"